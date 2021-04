Leeds de Bielsa, pese a jugar con un hombre menos, ganó al Manchester City de Guardiola

Juan Carlos Pamo

El Leeds United de Marcelo Bielsa, pese a jugar toda la segunda parte con 10 jugadores, sorprendió al Manchester City de Pep Guardiola, líder de la Premier League, al que derrotó este sábado por 2-1.



Stuart Dallas fue el héroe de su equipo al anotar los dos goles, el primero poco antes de la pausa y el segundo pasado el minuto 90 reglamentario, mientras que Ferran Torres recortó para los 'Citizens' (76).



En medio de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones, el técnico Pep Guardiola introdujo siete cambios con respecto al equipo que derrotó el pasado martes al Borussia Dortmund y solo un jugador, el portugués Bernardo Silva repitió entre los centrocampistas y atacantes.



El juego del City se resintió ante tanto cambio y poco antes del descanso, en la primera acción de peligro real del Leeds, el equipo de Bielsa se adelantó en el marcador: Joao Cancelo no pudo parar la internada por la izquierda de su compatriota Helder Costa, el extremo portugués cedió la pelota para Bamford y éste pasó a Dallas, que desde la frontal batió a Ederson (42).



Pero la alegría no fue total para el Leeds, ya que su capitán el escocés Liam Cooper fue expulsado en el descuento por una dura patada a Gabriel Jesus (45+1).



Solo la entrada en cancha de Ilkay Gündogan y de Phil Foden pasada la hora de juego despertaron al City, que logró empatar en un centro de Bernardo Silva que remató a la red, al primer toque y desde el punto de penal, Ferran Torres.



Pero cuando el City estaba volcado sobre el arco del Leeds y el gol parecía más cercano por el bando visitante, el equipo de Bielsa cazó en una contra a su rival; el macedonio del norte Ezgjan Alioski metió en profundidad a Stuart y el delantero, tras superar por velocidad a los defensas, batió por bajo a Ederson.



Pese a la derrota, la cuarta de la temporada, el City acabará la jornada con una ventaja apreciable al frente de la clasificación, ya que aventaja en 14 puntos al Manchester United, que el domingo visitará al Tottenham (6º).



La jornada del sábado se completa con los duelos Liverpool-Anson Villa, en el que el vigente campeón no puede dejarse puntos si quiere seguir peleando por jugar la próxima Champions, y el Crystal Palace-Chelsea, en el que los 'Blues' necesitan puntuar para meterse de nuevo en el Top 4.