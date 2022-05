Las fortalezas del Eintracht Frankfurt para ganar la Europa League con Rafael Santos Borré

Los amantes del fútbol podrán disfrutar de una gran final de la Europa League entre el Eintracht Frankfurt vs. Rangers de Escocia. Los dos mejores clubes de esta competencia que engala la noche en Sevilla, España, la ciudad que acoge este partido.



Por primera vez en 42 años, el Eintracht de Fráncfort regresa a una final europea cuando se enfrente al Rangers en la Europa League en Sevilla.



La final de hoy no es sólo un logro para el Eintracht sobre el terreno de juego, sino también para la increíble afición del club, que ha mostrado lo mejor de la cultura de los aficionados alemanes en toda Europa.



El club alemán es el favorito para quedarse con este campeonato luego de haberle ganado a equipos como el Barcelona en el mítico Camp Nou y el West Ham de Inglaterra. Además de la cuota goleadora del colombiano Rafael santos Borré para llegar a esta final.



He aquí cinco razones por las que los hombres de Oliver Glasner buscarán volver a Alemania desde Sevilla como campeones:

1) Sin lugar a las lesiones

El defensa central Martin Hinteregger quedó lesionado en el juego de semifinal contra el West Ham y se encendieron las alarmas en el equipo de las Águilas, puesto que es un hombre clave para el once inicial de Glasner.



Sin embargo, La dupla de jugadores como Tuta y Touré, quienes participaron en el gol de la victoria del Fráncfort, hayan dado un paso adelante en medio de la lesión de su compañero, sólo ha contribuido a inspirar aún más a su equipo en esta noche, y dará a Glasner motivos para reflexionar de cara a la gran cita.



El Eintracht también tendrá disponible al fiable defensa central Makoto Hasebe como opción para cubrir la ausencia de Hinteregger. El ex internacional japonés es en cierto modo un amuleto de la suerte, ya que ha disputado seis partidos de la Europa League en 2021/22, de los cuales el Eintracht ganó cuatro y empató dos.

2) Águilas invictas



Los jugadores dirigidos por Glasner son el tercer equipo en la historia de la competición que llega invicto a la final. Si antes el Chelsea y el Villarreal llegaron a la final sin haber perdido ningún partido, ahora el Fráncfort puede presumir de lo mismo. Al igual que los clubes mencionados levantaron el trofeo tras sus respectivas carreras, el Eintracht estará firmemente decidido a hacer lo mismo.



El equipo de Glasner, que se proclamó campeón del Grupo G en un grupo en el que también estaban el Olympiacos, el Fenerbahçe y el Amberes, eliminó al Real Betis en octavos de final.



En los octavos de final le tocó enfrentarse a un Barcelona resurgido. Un empate a uno en casa significaba que las Águilas se enfrentaban a la casa de los gigantes catalanes.



Sin embargo, una actuación inolvidable en el Camp Nou -en la que Filip Kostic anotó un doblete y Rafael Borré marcó un golazo- hizo que el Eintracht se impusiera por 3-2, un resultado que a la postre allanó el camino hacia el triunfo en las semifinales a doble partido contra el West Ham.

3) Kostic, una pieza clave en la maquinaria del Frankfurt



Durante la victoria del Eintracht en la semifinal de ida en el Estadio de Londres, Borré eligió a Ansgar Knauff para marcar y dar al equipo de la Bundesliga un comienzo de ensueño con un gol en el primer minuto. Una semana más tarde, en el Deutsche Bank Park, los papeles se invirtieron: Knauff recortó para el colombiano y puso a los anfitriones por delante (1-0), y 3-1 en el global. Daichi Kamada también marcó su quinto gol de la campaña en la Europa League.



"Nuestro entendimiento está mejorando, lento pero seguro", dijo el colombiano Rafael Santos Borré tras el éxito del partido de vuelta. "También con Filip", añadió el barranquillero sobre el máximo asistente de la Europa League, Kostic, que ha marcado cinco goles en lo que va de temporada. "Ahora entiendo realmente su juego".



El extremo izquierdo serbio es endiabladamente efectivo en la transición y su habilidad a balón parado está a la altura de los mejores, pero tiene el nivel de esfuerzo defensivo para igualar su rendimiento en toda la cancha.

4) Kevin Trapp: liderando desde atrás



“Es el mejor día de mi carrera. Ganar la semifinal y llegar a la final es algo muy especial", dijo Trapp tras ganarle al West Ham. El hombre que cuenta con 31 paradas en la competición -el segundo mayor total en la Europa League esta temporada- ha sido una presencia imponente para el Eintracht, que ha alcanzado su primera gran final europea en 42 años.



Sin duda, ayuda que el portero tenga delante a jugadores que han jugado como si su vida dependiera de ello en la Europa League.



"La forma en que los chicos defienden con tanta pasión, con Kevin apoyándolos, es fantástica", dijo Glasner tras llegar a la final. "Hemos defendido los balones largos y las jugadas a balón parado con todo lo que teníamos".

5) Una increíble afición



¿Qué más se puede decir de los apasionados seguidores del Eintracht, que han apoyado al equipo con tanto fervor en casa y fuera en su viaje europeo hacia la final de Sevilla el 18 de mayo?



Fue impresionante fue su exhibición de blanco en el Camp Nou de Barcelona, que se decidió que los hinchas volverían a ponerse esos colores para la visita del West Ham a Fráncfort en las semifinales. El ruido, el color y la pasión llenaron el Deutsche Bank Park y empujaron al Frankfurt a la final.



"En los momentos más difíciles, necesitábamos que la afición nos ayudara a recuperarnos", explicó Borré, añadiendo el delantero: "Creo que fueron muy importantes, les dedicamos llegar a la final". El director deportivo del Eintracht, Markus Krösche, dijo: "Se nota [en los seguidores] el amor y la pasión por este club". El capitán Sebastian Rode también se refirió a la afición: "La carrera hacia la final] es impresionante, y los aficionados también están abrumados. Ahora falta un paso más, queremos el trofeo".