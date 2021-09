La victoria del Sheriff en casa del Real Madrid provoca duras críticas al equipo de Ancelotti

El Real Madrid fundió el martes en noventa minutos las buenas sensaciones que había dado en este arranque de temporada al caer sorpresivamente ante el modesto Sheriff Tiraspol moldavo en Champions.



"Es difícil explicar esta derrota por el partido jugado", se lamentó el técnico merengue, Carlo Ancelotti, tras un encuentro en el que los blancos dominaron, pero no acertaron con la puntería.



Hasta 30 disparos realizaron los merengues, 11 de ellos a puerta y sólo un gol de penal, mientras que el Sheriff tiró en cuatro ocasiones, tres de ellas entre los tres palos e hizo dos tantos.



"En este partido controlamos bastante el partido, pero si no eres eficaz delante te perjudica atrás", resumió el martes el centrocampista brasileño Casemiro.



Las estadísticas volvieron a poner de relieve los desajustes del Real Madrid en defensa, su faceta más débil en este inicio de temporada.

- 'Pequeños detalles' -

"Lo que no hemos hecho bien han sido los pequeños detalles. Podíamos haber estado más concentrados ahí", reconoció Ancelotti.



"Si en ataque se le pueden hacer pocos reproches al Madrid, en defensa sí. El Sheriff subió poco, pero marcó tres goles, uno anulado, justamente, por el bigote de una gamba", aseguró este miércoles en su columna, el presidente de honor de As, Alfredo Relaño.



La derrota no parece poner en peligro, en principio, las posibilidades de clasificación para octavos de Champions del equipo merengue, pero ha empañado seriamente la buena imagen que había dado el equipo en este inicio de temporada.



"Batacazo", título este miércoles el diario Marca en primera, afirmando en un subtítulo que "el Madrid hace el indio ante el Sheriff y pierde un partido increíble", mientras su competidor As abre con un "El Sheriff impone su ley".



"Primer aviso a Carlo Ancelotti y a su equipo. Lo ha dado el fútbol en su versión más dolorosa. La sorprendente derrota ante el Sheriff cuestiona el buen arranque de temporada, que solo volverá a su ser con más triunfos", escribió José Félix Díaz en una columna en Marca.



Esta derrota ante un modesto equipo moldavo llega también en un momento de convulsiones en el mundo del fútbol tras la sacudida provocada en abril por el intento de creación de la Superliga, una competición semicerrada de grandes clubes europeos.



La sorprendente victoria del Sheriff en Madrid parece poner de relieve el atractivo de las competiciones abiertas, en las que David puede vencer a Goliat.

- 'Historia imposible' -

"El Sheriff hace contrapropaganda a la Superliga. Su triunfo en el Bernabéu es simbólico, por cuanto representa el premio al mérito del que viene de abajo", escribió Relaño en su columna.



"En tiempos de Superliga, de poderosos en busca de más dinero y débiles en busca de supervivencia, el conjunto moldavo dibujó una historia imposible, una de esas que el fútbol reserva para momentos puntuales y conjuntos desconocidos", remachó el periodista Aritz Gabilondo en As.



El Sheriff, el equipo que se presentaba como la cenicienta del grupo D de la Champions, es ahora el líder por delante del Real Madrid, gran adalid de la Superliga, y del Inter de Milan, también incluido en la lista inicial del proyecto, del que luego se retiró.



"Todo el mundo nos criticaba y decía que no nos merecíamos estar aquí y sí nos lo hemos merecido", aseguraba el martes tras el encuentro el técnico del Sheriff, Yuriy Vernydub.



Con dos victorias en sus dos primeros partidos en su estreno en la Champions, el equipo moldavo mira con optimismo hacia adelante.



El Real Madrid, mientras, intentará volver a rearmarse y reencontrarse con sus mejores sensaciones el domingo frente al Espanyol en LaLiga.



"Estamos en el buen camino, tenemos la confianza del míster, tenemos posibilidades de clasificar en la Champions, somos primeros en la Liga, esto es muy largo y es como acaba no como empieza", animaba el martes Casemiro.