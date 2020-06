La Serie A regresó tras tres meses de estar detenida por culpa del Covid-19

Juan Carlos Pamo

La liga italiana de fútbol se reanudó este sábado después de más de tres meses interrumpida por la pandemia del nuevo coronavirus, con un empate 1-1 entre Torino (15º) y Parma (8º), y luego la victoria 2-1 del Hellas Verona (7º) sobre el Cagliari (12º).



En el Torino-Parma, el primer partido tras el parón, el camerunés Nicolas Nkoulou adelantó de cabeza al equipo local en el minuto 16 y en el 31 igualó para el Parma el eslovaco Juraj Kucka, con un tiro en el área a pase del marfileño Gervinho.



En el 48, Andrea Belotti falló un penal para el Torino, que no pudo conseguir la victoria y tiene apenas tres puntos sobre la zona de descenso, que marca el Lecce (18º).



Por su parte, el Parma es octavo y suma este punto para su pelea por los puestos europeos. Hace bajar al Milan, con los mismos puntos, al noveno lugar.



Hacía 103 días que no había partido de fútbol en la liga italiana, desde la victoria del Sassuolo sobre el Brescia el 9 de marzo.



Lo hizo con anécdota incluida, ya que pasados unos segundos de partido en Turín se interrumpió el encuentro porque el balón no estaba aparentemente bien hinchado.



Poco antes, los jugadores y los árbitros, reunidos alrededor del círculo central, guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas del COVID-19. En la camiseta de los jugadores del Torino se podía leer la inscripción: "Gracias a todos nuestros héroes".



Una de las imágenes del día de regreso de la Serie A fue la del defensa camerunés del Torino Nicolas Nkoulou con una rodilla en el césped tras conseguir un gol, reproduciendo un popular gesto antirracista, en el marco de los homenajes mundiales a George Floyd, el estadounidense negro de 46 años que murió el pasado mes tras una detención.



Nkoulou apuntó también con un dedo al cielo, elevando igualmente la mirada. Ese gesto ha sido ya reproducido por varios futbolistas en las últimas semanas, principalmente en Alemania, España e Inglaterra.

George Floyd murió el 25 de mayo en Minneapolis tras ser inmovilizado en el suelo por un policía blanco, que colocó una rodilla encima del cuello del detenido, que repetía que no podía respirar.



En el otro duelo del día, el Hellas Verona sigue en su lucha por Europa y escaló dos puestos, hasta la séptima plaza, al ganar 2-1 en su estadio con un doblete de Samuel Di Carmine (14 y 26) , el segundo de espectacular disparo.



Por el Cagliari recortó distancias el argentino Gio Simeone (43).



Para el domingo quedarán dos encuentros aplazados de la 25ª fecha por la pandemia de coronavirus, Atalanta-Sassuolo e Inter de Milán-Sampdoria.



La pasada semana, el fútbol italiano había realizado ya su regreso con el desenlace de la Copa de Italia. Se jugaron los dos duelos de la vuelta de semifinales y este miércoles se disputó en Roma la final, en la que el Nápoles se quedó con el trofeo tras ganar en la tanda de penales (4-2 tras empate 0-0) a la Juventus.



Después de los cuatro partidos de este fin de semana se disputará la 27ª jornada desde el lunes, día en el que la Juventus visita al Bolonia.



En el momento del parón de marzo, la 'Juve' era líder de la liga italiana, pero apenas con un punto de margen sobre la Lazio (2º), por lo que todo parece abierto en la recta final del campeonato.