La Serie A regresa cien días después con Juventus como gran incógnita

Juan Carlos Pamo

De Sassuolo a Turín, 103 días después. Interrumpida en marzo por la pandemia del nuevo coronavirus, la liga italiana de fútbol se reanuda este fin de semana con cuatro partidos que habían quedado aplazados en su día, entre ellos un Torino-Parma para subir el telón, y bastantes dudas alrededor del líder, la Juventus.



¿Dónde se había quedado el campeonato? El 9 de marzo, el Sassuolo venció 3-0 al Brescia y el atacante Francesco Caputo, autor de un doblete, enviaba un mensaje de esperanza: "Andrà tutto bene" (Todo irá bien).



Pero todo no fue bien y el virus ha provocado más de 34.000 muertos en Italia, que vivió dos meses de confinamiento estricto.



Los dirigentes del 'Calcio' nunca renunciaron a reanudar el campeonato nacional, pese a que el gobierno era muy reticente al principio.



Calendario alternativo, planes B o C en caso de nueva interrupción, protocolo sanitario, cuarentena... Las dificultades han sido diversas y variadas para que la Serie A pueda regresar el sábado, a puerta cerrada -por el momento- y con un ritmo de partidos demencial, que llevará a los jugadores a los terrenos de juego dos veces por semana.



"El fútbol no es únicamente una industria importante. Hace a la gente feliz y su regreso es una esperanza para todos", declaró el exmediocampista italiano Demetrio Albertini, que ocupa hoy un cargo técnico en la Federación de su país.



Después de los cuatro partidos que se juegan el sábado y el domingo, el lunes arrancará la 27ª jornada, que permitirá ver en qué momento de forma están todos los equipos.



El caso más misterioso es el de la Juventus, líder y vigente campeón.



El fútbol italiano volvió en la última semana con la Copa, donde la Juventus jugó dos partidos, la vuelta de semifinales ante el Milan y la final ante el Nápoles.



En ambos casos, la 'Vecchia Signora' se quedó sin gol, pese a contar con Cristiano Ronaldo, y empató 0-0. Y en la final ante los napolitanos terminó cayendo 4-2 en la tanda de penales.



El astro luso fue una sombra de lo que acostumbra en ambos partidos.

El panorama no se presenta sencillo, ya que la Juventus tiene apenas un punto de ventaja sobre el segundo, la Lazio, cuando quedan doce jornadas. Y además el equipo bianconero tiene en mente el regreso de la Liga de Campeones en agosto, donde cayó 1-0 en Lyon en la ida de octavos de final, por lo que se ve obligado a una remontada en la vuelta.



La Lazio, antes del parón, llevaba una racha impresionante, con dieciséis victorias y dos empates, lo que hace soñar al club con su tercer 'Scudetto', después de los de 1974 y 2000.



El duelo Juventus-Lazio del 20 de julio, en la 34ª jornada, se presenta en estos momentos como una 'final', aunque todavía queda mucho camino hasta entonces.



Para empezar, la Juventus retomará su camino en la Serie A el lunes en Bolonia (10º), mientras que la Lazio lo hará el miércoles ante el Atalanta (4º).



El Inter de Milán (3º) puede además sumarse a la pelea por el título si gana el domingo a la Sampdoria (16º), en un partido que tenía pendiente, lo que les acercaría a seis puntos de la Juventus y a cinco del Lazio.

Programa de los partidos que habían sido aplazados en su día:

- Sábado:

Torino - Parma

Hellas Verona - Cagliari



Domingo:

Atalanta - Sassuolo

Inter Milan - Sampdoria