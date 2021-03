“La Selección Colombia será un motivo extra para trabajar fuerte y estar preparado”: Jhon Córdoba

Juan Carlos Pamo

Uno de los delanteros colombianos que ha tenido un largo periodo en el fútbol europeo es Jhon Córdoba. El actual atacante del Hertha Berlín suma ya siete temporadas en la Bundesliga alemana.



El futbolista de 27 años vive su primera temporada con la escuadra de la capital teutona y tiene como objetivo principal lograr salvar a su equipo del descenso.



El jugador chocoano fue el invitado de honor a una rueda de prensa con los medios internacionales que organiza la Bundesliga con los protagonistas de la que es considerada una de las mejores ligas del mundo.



Su equipo, Hertha, no marcha bien posicionado en la Bundesliga. Ocupan la casilla 16 con 21 puntos y están en riesgo de caer en zona directa del descenso a la Bundesliga 2.



“En la situación en la que estamos debemos pensar en ir partido a partido. El fin de semana que viene nos toca enfrentar a Leverkusen, un duelo que nos exige una alta concentración. Ahora solamente nos sirve ganar”, comentó el delantero.



Hertha tendrá en la recta final de la competición enfrentar rivales directos como Arminia y Schalke 04, escuadras inmersas en la disputa por la permanencia en la Bundesliga.



“Se nos vienen todos los rivales directos y es allí donde debemos aprovechar para sacar la mayor cantidad de puntos, tanto de local como por fuera de casa. Somos conscientes que no estamos en una situación fácil, en lo personal ya me tocó vivir esto mismo en otros equipos donde he estado, pero tenemos la tranquilidad de sacar esto adelante”, apunto Córdoba.



Jhon ha disputado 14 juegos con Hertha y ha festejado gol en cinco ocasiones. No ha sido una temporada regular debido a las lesiones.



Otro de los puntos obligados en la charla del atacante con la prensa fue el tema de la Selección Colombia que recién comienza un nuevo proceso con el entrenador Reinaldo Rueda.



“Todavía no he tenido contacto con el profesor Rueda. Siempre la Selección Colombia será un motivo extra para trabajar fuerte y estar preparado para cuando llegue esa posibilidad”, agregó el futbolista que además destacó la trayectoria del seleccionador nacional. “Es un gran entrenador, le ha aportado mucho al fútbol colombiano, espero que traiga todo su conocimiento para el bien de nuestra selección nacional”.



La Copa América 2021 es uno de los compromisos que tendrá Colombia no solo en lo organizacional sino en lo deportivo. Córdoba se ilusiona con elevar su nivel futbolístico en Alemania y disputar con la selección de su país el torneo continental de naciones.



“Es bonito que uno haga las cosas bien y sea tenido en cuenta para la Selección Colombia. Espero poder estar allí y aportar todo mi talento”, acotó Jhon.



El atacante mira la alta competencia que tendrá en la lucha por ganarse un puesto en el equipo nacional de Colombia donde analiza la rivalidad con jugadores que andan en buen momento en otras ligas del mundo.



“Es una buena competencia. Cada uno sabe las condiciones que tenemos los que aspiramos a llegar a la Selección Colombia. En mi caso, por algo me he sostenido tanto tiempo en Alemania, no ha sido fácil, pero cada compañero que vaya, va a demostrar su capacidad”, explicó.



La Bundesliga tiene el privilegio de contar con dos de los mejores delanteros del mundo. Robert Lewandowski, atacante del Bayern, y Erling Haaland, gran figura del Borussia Dortmund, son los futbolistas a los que apuntan todos los focos.



Para Córdoba, quien los ve en acción cada fin de semana, comentó que “Lewandowski es el gran referente para todos en el fútbol alemán. Haaland no se queda atrás, en poco tiempo ha demostrado todo su talento para ser un gran goleador. Los dos son excelentes jugadores”.



Jhon Córdoba seguirá luchando por mantenerse en primera división con Hertha y de paso soñar con estar en la órbita de Reinaldo Rueda para vestir nuevamente la camiseta de la Selección Colombia.