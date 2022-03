La Selección Colombia fue sancionada en la taquilla para el partido contra Bolivia en el Metropolitano

Este jueves Colombia se juega uno de los partidos más importantes de la esta eliminatoria a rumbo a Catar recibiendo en su casa a Bolivia.



La 'Tricolor' jugará a las 6:30 p.m en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Sin embargo, no podrá contar con la totalidad del público ya que Conmebol para este partido sancionó a la plaza por los malos comportamientos de los aficionados que hubo en el duelo ante Perú, el 28 de febrero, cuando la Selección se fue silbada.



"Debido a una sanción de la FIFA, los sectores norte alta 6, norte baja 6, sur alta 7 y sur baja 7 del estadio Metropolitano de Barranquilla no estarán disponibles", fueron las declaraciones de TuBoleta por medio de una comunicado.



Ante eso, la empresa también informó las respectivas acomodaciones para las personas que ya tenían boletas y los abonos.



"Únicamente 1608 sillas de las tribunas sur y norte no se pondrán en venta y los tenedores de abonos afectados ya fueron reubicados. El resto del aforo habilitado para venta se encuentra disponible y esperamos contar con el apoyo de nuestros hinchas.



A continuación la aclaración con cifras. Sillas bloqueadas por localidad.



Norte alta: 195; Norte baja: 172; Sur alta: 377; Sur baja: 327; Total: 1071.



Abonos reubicados: Norte Alta: 353; Norte baja: 61; Sur alta: 117; Sur baja: 6; Total: 1068".