La Selección Colombia Femenina se instaló en Cali para juego del sábado ante Chile

Con mucha ilusión, pero también con un alto sentido de compromiso, la Selección Colombia femenina de mayores se instaló este lunes en Cali para preparar lo que será su partido amistoso de este sábado 23 de octubre (5:00 de la tarde) frente a Chile en el estadio olímpico Pascual Guerrero.



Las ‘Chicas Superpoderosas’ fueron llegando en el transcurso de este lunes festivo a la concentración tricolor, en el Hotel Inter, al oeste de la ciudad.



El partido, que servirá como preparación para la Copa América del 2022, es impulsado por la Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría del Deporte y la Recreación de la ciudad.



“Este es el primer partido oficial con aficionados en Colombia para nuestra Selección femenina, lo que quiere decir que vamos a hacer historia como ciudad. Por eso convocamos a todos los caleños para que nos acompañen este sábado”, dijo Diago.

“Cali le brinda un apoyo grande al fútbol femenino”



Las jugadoras de la Selección Colombia se mostraron complacidas tras su llegada a Cali, una ciudad que no solo acogerá este partido ante Chile, sino que desea ser la casa oficial de la Tricolor femenina en todas sus categorías.



Liana Milena Salazar, quien juega como volante en Santa Fe, habló sobre cómo se siente por estar a pocos días de jugar en el Pascual Guerrero con la camiseta nacional.



“Para nosotras significa mucho tener una fecha Fifa en Colombia y nada mejor que en Cali, una ciudad que le brinda un gran apoyo y ama al fútbol femenino”, indicó.



Daniela Montoya, centrocampista del Deportivo Cali y una de las figuras de la Selección, se refirió a lo especial que será jugar en el moderno y remodelado estadio Pascual Guerrero.



“El Pascual es un estadio espectacular, es un tapete para jugar. Necesitábamos tener ese respaldo, y me encanta la idea de que Cali pueda ser nuestra casa oficial”, comentó.



Por su parte, Daniela Arias, defensa de Santa Fe y que brilló en el América de Cali, sostuvo: “El Pascual significa mucho para mí. Es indescriptible lo bonita que es esta posibilidad. Cali es vida y respira deporte. Definitivamente no pudieron escoger mejor sede.



Finalmente, Linda Caicedo, goleadora del Deportivo Cali y una de las ‘joyas’ del fútbol femenino en Colombia, sostuvo: “Esta es una oportunidad para seguir creciendo. Ante Chile vamos a hacer respetar nuestra casa”.



Se estima que este lunes en horas de la noche, llegarán las futbolistas convocadas que militan en Europa para completar la convocatoria.



Cabe recordar que la boletería para el partido de este sábado se podrá adquirir por la página de W Arena (https://warena.co/#/) o en los puntos de venta de Gane.

Los precios



Norte y sur: $15.000



Oriental primer piso: $25.000



Oriental segundo piso: $35.000



Occidental primer piso: $40.000



Occidental segundo piso: $50.000



Occidental tercer piso: $45.000