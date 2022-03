La Selección Colombia Femenina enfrentará a Venezuela en amistosos internacionales en la ciudad de Cali 

La Federación Colombiana de Fútbol informó este viernes que la Selección Colombia Femenina de Mayores disputará dos partidos amistosos de preparación ante su similar de Venezuela en la fecha FIFA de abril.



Estos encuentros servirán como preparación de la 'Tricolor' para la CONMEBOL Copa América Femenina Colombia 2022 y, además, planificar la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Australia – Nueva Zelanda 2023.



Por otro lado, hay que recordar que este jueves la CONMEBOL confirmó a la ciudad de Cali como una de la sedes principales que acogerá la Copa América 2022 a disputarse entre el 8 y 30 de julio.



Información de los partidos:

Colombia vs. Venezuela

Fecha: 9 de abril de 2022

Ciudad: Cali

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 5:00 p.m.

Con aforo de público



Colombia vs. Venezuela

Fecha: 12 de abril

Ciudad: Cali

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 10:00 a.m.

A puerta cerrada