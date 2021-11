La Selección Colombia dejó gran incertidumbre en la temporada 2021. Análisis

La era Reinaldo Rueda, que inició el 3 de junio del 2021, comenzó con una resonante victoria 3-0 ante Perú, lo que hizo pensar en cosas muy buenas después de los últimos preocupantes resultados que había dejado su antecesor Carlos Queiroz.



Sin embargo, las últimas salidas del equipo, en las que alcanzó cinco juegos sin ganar y sin anotar, dejaron un mal sabor que empaña lo que fue toda la temporada y deja enorme preocupación de cara a lo que viene en 2022, cuatro partidos decisivos y el Mundial de Catar.



¿Cómo le fue y en qué pecó el equipo? Análisis.

Antecedentes

En esta eliminatoria Colombia ha jugado 14 partidos, tiene 3 victorias, 3 derrotas y 8 empates para 17 puntos.



El equipo dirigido por Reinaldo Rueda ocupa la cuarta casilla que da tiquete directo para el Mundial de Catar 2022. para un rendimiento del 40.4%



Para Francia 98, jugados 14 partidos el equipo era tercero con 24 puntos y un rendimiento del 57.1%



Para Japón y Corea 2002 Colombia era sexta luego de 14 jornadas; sumaba 19 puntos y un rendimiento del 45.2%.



Rumbo al Mundial de Alemania 2006, después de 14 juegos el onceno nacional ocupaba el puesto 5 con 17 puntos y rendimiento del 40.4%.



Camino a Sudáfrica 2010 Colombia era séptima con 17 puntos en 14 partidos, rendimiento del 40.4%.



Para el Mundial de Brasil 2014, luego de 14 fechas se hacía una gran campaña: segunda con 26 puntos y rendimiento del 61.9%.



Y para Rusia 2018 Colombia también era segunda con 22 puntos y un rendimiento del 52.3%.

Empatitis aguda

En el 2021, bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda y sumando eliminatorias y Copa América de Brasil, la Selección Colombia jugó 17 partidos.



El equipo ganó cuatro: frente a Ecuador y Perú por Copa América, y ante Perú y Chile por eliminatorias.



Se le contabilizan tres derrotas: una con Brasil y otra frente a Perú en Copa América, y en eliminatoria de nuevo fue caída con los brasileños.



En la era Rueda hay diez empates: ante Venezuela, Uruguay y Argentina en la pasada Copa América, y en el camino rumbo a Catar frente a Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador.



En esos 17 encuentros del 2021, Colombia anotó 17 goles y recibió 13. Su rendimiento es del 43% que deja muchas dudas para lo que viene.



Hay algunos atenuantes, en derrotas ante Brasil por Copa América y eliminatorias en las que el equipo se vio seriamente afectado por el trabajo de los árbitros que dirigieron esos compromisos.

Los lunares de la Selección

La principal, la anemia de gol. A pesar de tener connotados artilleros en diferentes ligas de Europa, en la Selección están en deuda.



Ya son cinco partidos sin convertir, lo que prendió las alarmas desde hace rato.



Asimismo, el equipo carece de generación de juego. Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, los dos creativos, no respondieron, el primero por ser intermitente en su fútbol, y el segundo por acusar desde hace meses un bajón en su nivel.



Lo más preocupante es que si no son ellos, no hay quién tome las banderas para conducir el equipo.



En zona defensiva se siguen presentando detalles, sobre todo en la pareja de centrales, dando ventajas que en algunas ocasiones son aprovechadas por los rivales.

Alternativas válidas

Opciones para refrescar la nómina de convocados para futuros encuentros hay.



El tema es que mantengan un buen nivel, pero del medio hacia arriba podrían ser solución jugadores como Duván Vergara, Jáminton Campaz, Sebastián Villa, Andrés Andrade y Freddy Hinestroza, el extremo del Junior.



Estos jugadores son una opción válida si James y Quintero no retoman el nivel que siempre mostraron en Selección.



Para la mitad del campo, Víctor Cantillo demostró que estaba para ser tenido en cuenta desde mucho antes por la salida que ofrece desde la primera línea de volantes.



En defensa hay otros jugadores que podrían oxigenar esa zona como Felipe Román, Gabriel Fuentes y el mismo John Jáner Lucumí, quien ha sido convocado, pero hasta el momento no recibe la oportunidad de ser titular.

Lo que viene

Quedan cuatro jornadas para definir los otros dos clasificados directos al Mundial, y el que va al repechaje.



El 27 de enero de 2022 Colombia recibirá a Perú y el 1 de febrero visitará a Argentina.



El 24 de marzo será local ante Bolivia y el 29 irá a Venezuela.