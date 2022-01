La Selección Colombia debe volver al gol sí o sí en el duelo ante Perú por la eliminatoria

Contra Perú, la Selección Colombia está obligada a ganar, no solamente porque necesita seguir abonando terreno para llegar al Mundial de Catar, sino porque el combinado inca le respira en la nuca con los mismos 17 puntos en la tabla de clasificación. Pero la presión es mayor si se tiene en cuenta que el equipo de Reinaldo Rueda completa 472 minutos sin romper la valla contraria. Y para ganar un partido se necesita marcar goles.



No la tendrán fácil entonces los colombianos este viernes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, cuando ruede la pelota a partir de las 4:00 de la tarde, por la fecha 15 del clasificatorio a la Copa Mundo de la Fifa.



Perú llega con bajas sensibles, como sus habilidosos laterales Luis Advíncula y Miguel Trauco, por acumulación de tarjetas amarillas, pero el conjunto de Ricardo Gareca se jugará la vida en ‘La Arenosa’, pues una derrota lo dejaría herido de muerte.



Perú es quinto en la tabla con 17 puntos, las mismas unidades de Colombia, que lo supera en la cuarta casilla por mejor diferencia de goles. Por lo pronto, los colombianos tienen cupo directo para ir a Catar, en tanto que los peruanos están en la casilla de repechaje.



Detrás de ambos equipos vienen Chile y Uruguay, con 16 puntos, y Bolivia, con 15, lo que significa que un empate entre Colombia y Perú no sería buen negocio para ninguna de las dos selecciones.

¿Cómo llegar al gol?

La selección de Rueda no sabe lo que es festejar un gol desde el 9 de septiembre, cuando venció 3-1 a Chile. El tercer gol fue de Luis Díaz y, desde entonces, el equipo no ha vuelto a anotar. En adelante, la Tricolor ha jugado cinco partidos en los que se ha ido en blanco: dos contra Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay.



En total, Colombia suma 472 minutos sin marcarle al rival. Este miércoles, el delantero Luis Suárez, convocado por Rueda para el juego contra Perú en Barranquilla, compareció en rueda de prensa ante los medios y se refirió al tema.



“Somos profesionales, tenemos mucha experiencia. Sabemos que los delanteros a veces entran en rachas, tenemos que tener tranquilidad para celebrar nuevamente un gol con todo el país”, dijo Suárez.



“Estamos trabajando en la parte corporal y mental para estar preparados para cualquier situación. Somos muy fuertes mentalmente, cualquiera puede anotar”, agregó.



En las eliminatorias, la selección nacional solo tiene 16 goles a favor y 17 en contra (-1). Supera a Perú, que tiene -5.



Los máximos anotadores colombianos rumbo a Catar son Miguel Borja (3 goles), Luis Fernando Muriel (3) y Luis Díaz (2). Borja y Díaz hacen parte de la plantilla para enfrentar a Perú. Muriel fue desconvocado.



Además de Borja y Díaz, Rueda dispone de Rafael Santos Borré, Radamel Falcao García, Hárold Preciado y el mismo Luis Suárez. De los pies de ellos, hablando de los atacantes, deben venir los goles contra Perú, aunque con tal de conseguir la victoria, la sequía la podría romper hasta un zaguero como Yerry Mina, que sabe anotarle al rival.

Las bajas de Perú no lo debilitan

Otro de los jugadores colombianos que estuvo ayer con la prensa fue Santos Borré, quien sobre el rival de mañana en Barranquilla afirmó: “Que Perú tenga bajas, no le quita dificultad al partido”.



Para el atacante que juega en la Bundesliga, “este tipo de bajas como las de Perú pueden ser importantes, pero también si tiene buenas variantes, quienes tengan la oportunidad lo van a hacer de la mejor manera”.



Sean cuales sean los conceptos previos, lo importante es que Colombia no puede ceder terreno contra los incas y para eso necesita volver al gol, algo que no conoce hace cinco partidos. Urge ganar.

Lo que le resta a Colombia

En su camino hacia Catar, la Selección Colombia debe enfrentar este viernes a Perú en Barranquilla. Posteriormente, los colombianos irán a la casa de Argentina.



Luego enfrentarán a los bolivianos en Barranquilla. Finalmente, cerrarán las eliminatorias en un juego difícil contra Venezuela como visitantes, ojalá con opciones de clasificar.