La Selección Brasil va por un nuevo triunfo frente a Paraguay por las eliminatorias a Catar 2022

Daniel Molina Durango

Bajo la sombra de una crisis al parecer superada por la decisión de albergar la Copa América desde el próximo domingo, la selección brasileña visitará hoy a Paraguay en Asunción por la sexta fecha de la clasificatoria para el Mundial de Catar 2022.



Con 7 puntos y cuarto en la clasificación por diferencia de goles sobre Uruguay y Colombia, la Albirroja intentará pescar en río revuelto que domina el ambiente de la Canarinha para sacar partido a su favor.

Brasil conserva la punta con una producción absoluta de 5 partidos ganados (15 puntos).



Confiado en retener su invicto de 36 años sin perder ante Brasil jugando de local, el conjunto guaraní dirigido por el argentino Eduardo Berizzo recibirá a su rival en el estadio Defensores del Chaco a partir de las 7:30 p.m., horario colombiano.



Su última derrota en el selectivo mundialista data del 16 de junio de 1985 (para México-86) en el mismo escenario, cuando la verdeamarelha triunfó 2-0 con anotaciones de Casagrande y Zico.



En el último cruce para Rusia-2018, el resultado en Asunción fue 2 a 2, el 29 de marzo de 2016.



Un choque con connotaciones especiales

La tensión disminuyó este lunes luego de que los jugadores de la selección decidieron presentarse a jugar la Copa América que se disputara desde el domingo en Brasil, según Globoesporte, tras amenazar con no jugar debido a la situación por el Covid-19 en el gigante sudamericano, uno de los países del mundo más afectados por la pandemia.



Los paraguayos han buscado aislarse de los vaivenes de la polémica para centrarse en el compromiso en el que les urge llevarse los puntos para enderezar su rumbo al mundial, evento al que no asiste desde Sudáfrica 2010.



El técnico Berizzo dijo estar conforme con la producción de sus pupilos en su visita a Uruguay (0-0) en Montevideo el pasado jueves tras dar a entender que su equipo no sufriría modificaciones importantes.



"Vamos a enfrentar a una selección poderosa en el mundo que ha ganado sus 5 partidos. Será muy estimulante jugar este partido del martes", observó.



El adiestrador brasileño podrá contar con Douglas Luiz (en vez de Fred) que estuvo ausente en el partido con Ecuador por suspensión y Everton Ribeiro ingresaría por Lucas Paquetá. También está la duda si ingresa Roberto Firmino o Gabigol en el ataque.



El argentino Patricio Loustau será el árbitro central.



Posibles formaciones

Paraguay: Antony Silva, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Richard Sánchez, Mathías Villasanti, Angel Lucena, Oscar Romero, Ángel Romero y Miguel Almirón.

DT: Eduardo Berizzo.



Brasil: Alisson, Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Alex Sandro - Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Richarlison, Neymar y Roberto Firmino (o Gabigol).

DT: Tité.