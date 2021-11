¡La Roja vive! Chile venció a Paraguay, desplazó a Colombia y se encarriló hacia Catar

Chile venció 1-0 a Paraguay este jueves en Asunción por la decimotercera fecha del clasificatorio sudamericano para Catar-2022 y trepó al cuarto lugar, en zona de clasificación directa al Mundial.



Un autogol del portero paraguayo Antony Silva a los 55 minutos de juego en el estadio Defensores del Chaco, le permitió a la Roja quedarse con la victoria y llegar a 16 unidades para trepar al cuarto puesto, con los mismos puntos que Colombia (quinta) y Uruguay (sexto) pero mejor saldo de goles.



"No hemos conseguido nada. Lo que hicimos fue sacar un poco la cabeza. Nos estábamos ahogando. Nos dieron por muerto y eso también en el fútbol es una herramienta para tener mas rebeldía", expresó el adiestrador de la Roja, el uruguayo Martín Lasarte.



Ahora mas que nunca no podemos dejar escapar (la clasificación a Catar-2022)", enfatizó por su parte el portero Claudio Bravo.



Paraguay por su parte quedó estancado en 12 unidades en el octavo escalón y su sueño de volver a un Mundial, a los que no asiste desde Sudáfrica-2010, se desvanece.



El martes, en la decimocuarta fecha del premundial regional, Chile recibirá en Santiago a Ecuador, que marcha tercero con 20 puntos, y Paraguay deberá visitar a Colombia en Barranquilla en un partido en el que debe sumar para poder seguir con aspiraciones de clasirficación.



El seleccionado de Paraguay, en el que debutó el técnico argentino Guillermo Barros Schelotto, complica su futuro y corre el riesgo de quedarse nuevamente sin clasificar a un mundial.



Los chilenos impusieron su marca, la misma que los llevó a obtener 2 trofeos Copa América (2015 y 2016), con jugadores experimentados al frente como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, sin sufrir salvo en los últimos minutos cuando los albirrojos intentaron desesperadamente llegar a la paridad.



Paraguay estuvo a punto de abrir el marcador a los 8 minutos de juego a través de una jugada individual por la izquierda del volante Matías Rojas que lanzó un remate que se estrelló en el poste izquierdo del arco del portero Claudio Bravo.



Sin embargo, "la Roja" manejó el primer tiempo con la tenencia de la pelota gracias a un mediocampo impecablemente ordenado bajo la batuta de Vidal y la movilidad de Alexis Sánchez, apoyados por Ben Brereton en el ataque.



La selección chilena, dirigida por el uruguayo Martín Lasarte demostró que no vino a Paraguay a especular y replicó con furibundos contrataques de Sánchez y Brereton.



En el segundo tiempo, Chile, con paciencia, volvió a conservar el balón en su poder y en un descuido Vidal remató de larga distancia para forzar la intervención del arquero Antony Silva quien la mandó al córner.



Desde la izquierda lanzó Alexis Sánchez el tiro de esquina. Encontró un hueco en el primer palo, increíblemente desguarnecido, exigiendo la intervención del guardameta Silva, quien intentó despejar pero con tan mala fortuna que anotó un gol en contra al minuto 56.



Los albirrojos, con su público que casi llenó el coliseo futbolístico de Asunción, se desmoronaron por la inesperada derrota.