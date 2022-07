"La respuesta por Lewandowski no ha llegado", afirma el presidente del Barcelona 

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó este viernes que la respuesta a la oferta hecha al Bayern de Múnich por el delantero polaco "no ha llegado", sin querer entrar en mayores precisiones.



"La respuesta no ha llegado, pero permitid que no entremos en mayor profundidad", afirmó Laporta, en el acto de presentación del extremo brasileño Raphinha como nuevo jugador azulgrana.



El presidente azulgrana había afirmado la pasada semana que el club barcelonista había realizado una oferta por Lewandowski.



La prensa alemana señalaba a finales de junio que el Barça habría ofrecido al Bayern 40 millones de euros (40,2 millones de dólares) más cinco millones en variables para fichar a Lewandowski.



"Es un jugador del Bayern de Múnich, respetamos mucho al Bayern y no comentaré el asunto", añadió Laporta este viernes, ante las numerosas preguntas de los periodistas.



"Hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es ponernos en contacto con el club (Bayern). Ya veremos cómo va esto", dijo el presidente barcelonista.



"Permitidnos que mantengamos la reserva por respeto al Bayern", concluyó.