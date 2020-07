¿La llave del gol? Duván Zapata y Luis Fernando Muriel sueñan con jugar juntos en la Selección Colombia

Daniel Molina Durango

Hoy por hoy, los nombres de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel son los que acaparan todos los elogios en el fútbol italiano.



Los dos conforman el temido ataque del Atalanta de Bérgamo, la escuadra sensación de la Serie A, registrando unos números destacados en su producción goleadora.



Muriel es el artillero del equipo orientado por Gian Piero Gasperini con 18 anotaciones, mientras que Duván suma 17 tantos, en una delantera que acumula 95 goles en la temporada, siendo uno de los equipos más ofensivos en Europa.



Lo particular de este gran momento que atraviesan ambos atacantes cafeteros es que Luis Fernando no ha sido titular indiscutido en el Atalanta, y 11 de esos festejos los ha alcanzado llegando desde del banco de suplentes.



Ahora el desafío será para Carlos Queiroz de aprovechar al máximo la capacidad anotadora de los dos delanteros y ponerlos al servicio de la Selección Colombia de cara al inicio de la eliminatoria mundialista, que por ahora está prevista para octubre.



Vistiendo la casaca de Colombia han compartido muy poco en el ataque el equipo nacional.



La pareja de moda en Italia apenas ha disputado 142 minutos en el seleccionado, divididos en cinco partidos amistosos.



Una cifra muy pobre de participación teniendo en cuenta que ambos futbolistas llevan muchos años en el Viejo Continente.



Ahora, con un presente maravilloso, los dos anhelan ser tenidos en cuenta por Queiroz y comenzar a construir el sueño de llegar a Catar 2022.

¿Pero jugar con ambos o con uno solo?

Esa es la pregunta que todos los futboleros en el país se hacen. Por los antecedentes tácticos del seleccionador nacional parece no ser tan complejo.



Uno de los técnicos que tuvo la oportunidad de trabajar con ambos es el vallecaucano Eduardo Lara, quien los dirigió en el Mundial Sub20 que se realizó en Colombia.



“Hay que ver cuál es la propuesta que quiere implementar el profesor Queiroz en la selección nacional. Si su idea es usar un solo delantero, va a ser muy complicado. En mi opinión, considero que los dos pueden jugar en el frente del equipo sin ningún inconveniente por adentro, yo los utilicé en esa posición y lo saben hacer muy bien. Si Queiroz pretende jugar con dos puntas, sin duda que Muriel y Duván son ideales, pero si lo que quiere es jugar con un punta y hombres abiertos o carrileros, será una decisión de él y de los jugadores”, comentó Lara.



El momento de ambos es tan positivo que hoy se habla del interés de grandes equipos en Europa para hacerse con sus servicios.



En el caso de Zapata, en los últimos días se ha mencionado en los medios italianos de la salida del atacante caleño a final de temporada.

Duván es pretendido por varios equipos, entre ellos Juventus y Atlético Madrid, que ofertó 50 millones de euros por el colombiano, pero la propuesta fue rechazada.



Por el lado de Muriel, los pretendientes no se harán esperar para un jugador que tiene el mejor registro goleador de Europa, un dato que se convierte en su mejor carta de presentación.



Muriel y Zapata se perfilan para ser titulares indiscutidos en la Selección Colombia, por encima de nombres importantes como Falcao García, de poca actividad en Turquía, o de otros que vienen haciendo fila como Alfredo Morelos, Rafael Santos Borré o Roger Martínez.



“Lo ideal sería que tanto Duván como Muriel sean los que tengan la oportunidad de iniciar la eliminatoria mundialista. Uno siempre escucha de técnicos, periodistas y todos los que opinan en el fútbol que los mejores son los que deben estar en la selección y en este momento ellos dos son nuestros delanteros más importantes en el fútbol internacional”, apuntó Hamilton Ricard, exdelantero chocoano que militó en ligas como la de Inglaterra.



Incluso, Ricard pidió que Muriel no sea utilizado más en la Selección Colombia como extremo, sino como un delantero centro.



“Muriel nunca ha sido un delantero extremo, jamás en su vida lo ha hecho, en ningún equipo ha cumplido esa función. Con Duván conforman una dupla completa en todo”, agregó.



Los dos son seguidos de manera permanente por Queiroz, quien ya tiene un diseño para el mes de septiembre y preparar de la mejor forma el camino en el sueño mundialista.