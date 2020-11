La Juventus empata sin Cristiano Ronaldo, Inter se pone segundo en Italia

Juan Carlos Pamo

La Juventus, sin Cristiano Ronaldo, tropezó con un empate 1-1 en Benevento y el Inter de Milán venció 3-0 en el terreno del Sassuolo, este sábado en la 9ª jornada de la Serie A, en un día marcado por los gestos de homenaje al fallecido Diego Maradona.



Con 17 puntos, la 'Juve' alcanza provisionalmente a puntos en el cuarto puesto a la Roma -que juega el domingo en Nápoles- y se aproxima a un punto del Sassuolo (3º), pero se ve adelantada por el Inter, que es ahora segundo, con un punto más que los turineses.



El Milan, líder, puede afianzarse en la cabeza de la clasificación si gana el domingo a la Fiorentina (15º).



Si los 'rossoneri' logran los tres puntos, se volverán a poner con cinco puntos más que sus vecinos de Inter y tendrán ya una ventaja de seis unidades respecto a la Juventus.



En Benevento, el español Álvaro Morata, el autor del triunfo de su equipo esta semana en la victoria 2-1 sobre el Ferencvaros en la Liga de Campeones, había adelantado a la 'Juve' en el minuto 21, cuando recibió un pase en largo de Federico Chiesa, se adentró en el área y se acomodó una posición de disparo, para firmar el primer tanto del partido.



El Benevento (12º) igualó en el 45+3, con una volea de Gaetano Letizia en el área tras un rechace, entre una nube de jugadores, rivales y compañeros.



El marcador no se movió en la segunda mitad en el estadio Ciro Vigorito, donde los campeones de las nueve últimas ligas italianas sufrieron un inesperado e inquietante tropiezo, firmando un quinto empate en nueve partidos ligueros disputados hasta ahora.



En un final marcado por la confusión, Morata, que durante la segunda mitad tuvo dos buenas ocasiones (52, 62), fue expulsado por protestar después del pitido final (90+7).



Cristiano Ronaldo no jugó este partido, por decisión del técnico Andrea Pirlo, que dio descanso al astro portugués.



"En el final hubo demasiado enfado. Pero lo que teníamos que haber tenido antes es más lucidez. Debemos continuar mejorando", estimó Pirlo.



En el minuto 10, cuando se iba a proceder a un saque de esquina, el partido se detuvo unos instantes para homenajear a Diego Maradona.



Todos los jugadores e integrantes de los banquillos aplaudieron, mientras en la grada se proyectaba una imagen de Diego Maradona en sus años como jugador del Nápoles, con un gran mensaje de "Adiós Diego" en azul y blanco.



El gesto de mostrar en el minuto 10 la imagen de Maradona en videomarcadores y gradas para la emisión televisiva es un homenaje del 'Calcio' para una de las mayores estrellas de su historia, en sus años como jugador del Nápoles (1984-1991) .



El primer partido en incluir el homenaje del minuto 10 fue el primero del día en la primera división italiana, en el que el Inter venció 3-0 al Sassuolo, el equipo revelación del inicio de temporada en Italia, en un duelo donde uno de los tantos lo firmó el chileno Alexis Sánchez.



Víctimas a menudo de inicios de partido poco motivadores, los jugadores dirigidos por Antonio Conte arrancaron fuerte esta vez, con un tanto de Alexis (4), que aprovechó un error del defensa Vlad Chiriches, que también participó en el segundo (14) al desviar un centro potente del otro chileno del Inter, Arturo Vidal. A la hora de juego, Roberto Gagliardini completó el 3-0.



El Inter se recupera así de la decepción de su derrota de esta semana ante el Real Madrid, que complica el futuro de los lombardos en la Liga de Campeones.



"Quiero felicitar a mis jugadores por cómo lo hicieron hoy. No es fácil, especialmente en el Inter, porque hay mucha gente que está esperando para criticarte", afirmó el entrenador Antonio Conte.