La Juventus de Juan Guillermo Cuadrado se pone a prueba este jueves en la Europa League

La Juventus de Juan Guillermo Cuadrado, que ya no pelea por el título en su competición nacional, confía en Europa para salvar la temporada y viaja el jueves a Friburgo para enfrentarse al conjunto alemán, tras ganar 1-0 en la ida.



El equipo italiano aborda una compleja vuelta tras sufrir en la ida para tomar ventaja.



Por su parte, el Betis y la Real Sociedad buscarán la remontada el jueves ante Manchester United y Roma, respectivamente, para pasar a cuartos de final de la Europa League, en los que tiene un pie el Sevilla.



El Betis se encomendará a su estadio y su afición para intentar dar la vuelta al contundente 4-1 sufrido en la ida en Old Trafford ante uno de los grandes favoritos a ganar el título continental.



El United, que ya apeó al Barcelona en el play-off de acceso a octavos de la Europa League, parece tener pie y medio en cuartos.



El equipo verdiblanco, quinto clasificado del campeonato español, ha perdido algo de la chispa que demostró en la primera parte de la temporada y acumula tres partidos oficiales consecutivos sin ganar.



En difícil posición se encuentra también la Real Sociedad, obligada a remontar el 2-0 sufrido en la pasada semana en el Olímpico frente a la Roma.



"Una vez más se demuestra que estos partidos nos vienen grandes", dijo el técnico realista, Imanol, Alguacil, tras la derrota en la capital italiana.



El conjunto español fue otro de los equipos que firmaron un gran inicio de temporada, pero parece haberse sumido en un bache del que le cuesta salir tras haber ganado sólo dos de sus últimos diez encuentros.



'En bandeja'

"Con el 2-0 se lo hemos dejado en bandeja", añadió Alguacil, augurando que el encuentro en el Reale Arena "va a ser complicado porque algo que hacen bien los equipos de (José) Mourinho es jugar bien estas eliminatorias".



Frente a la difícil posición de Betis y Real Sociedad, el Sevilla viaja el jueves a Estambul a enfrentarse al Fernerbahçe apoyado en su victoria 2-0 de la ida en el Sánchez Pizjuán.



Seis veces campeón del torneo continental, el Sevilla sigue aferrado a esta competición para hacer olvidar su difícil situación en la Liga española, donde está a solo dos puntos de los puestos de descenso a Segunda División.



"Hay que intentar saber que esto no está cerrado. Ellos son un equipo de jerarquía", advertía la pasada semana el técnico Jorge Sampaoli, tratando de evitar cualquier relajación en su equipo.



En un siempre complicado estadio para los visitantes, el Fenerbahçe confía en poder remontar, especialmente tras anular en la ida en la primera parte al equipo español.



El técnico luso del Fenerbahçe, Jorge Jesús, confiaba tras el encuentro de ida en poder dar la vuelta al resultado "si jugamos la vuelta como jugamos en la primera parte de hoy".



'Eliminatoria al 50%'

Otro de los equipos que parece tener la eliminatoria encarrilada es el Bayer Leverkusen tras imponerse 2-0 en la ida al Ferencvaros húngaro.



Dos enfrentamientos se encuentran completamente abiertos tras sendos empates en la ida.



El Union Berlin visita al Union St. Gilloise después de empatar 3-3 en la ida. El equipo belga ha sido una de las revelaciones de la temporada.



En el otro choque aún muy vivo, el Sporting de Portugal visita al Arsenal tras empatar 2-2 en Lisboa.



En la Conference League, el Villarreal recibe al Anderlecht tras empatar 1-1 en la ida en Bélgica dejando completamente abierta la eliminatoria.



"Veo la eliminatoria al 50%, pero me ha gustado el equipo y las sensaciones son buenas", consideraba el técnico del Submarino Amarillo, Quique Setién.