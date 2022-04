La Federación Colombiana de Fútbol confirmó un nuevo amistoso contra una selección top mundial 

Este jueves la Federación Colombiana de Fútbol informó que la Selección Colombia Femenina de Mayores disputará dos partidos amistosos de preparación ante su similar de Estados Unidos en la fecha Fifa de junio.



Estos juegos serán en conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre los dos países, por iniciativa del Ministerio del Deporte, la Cancillería y la FCF.



Estos encuentros servirán como preparación de nuestro equipo para la CONMEBOL Copa América Femenina Colombia 2022, la cual dará cupos para la Copa Mundial de la FIFA Australia – Nueva Zelanda 2023.



Recordemos que la Copa América a disputarse en Colombia iniciarà el próximo 8 de julio y finalizará el 30 de ese mismo mes. Las sedes a jugarse serán Cali, Armenia y Bucaramanga.



Información de los partidos

Estados Unidos vs. Colombia

Fecha: 25 de junio de 2022

Ciudad: Colorado

Estadio: Dick’s Sporting Goods Park in Commerce City

Hora: 6:30 p.m. (hora Colombia) 7:30 p.m. (ET)



Estados Unidos vs. Colombia

Fecha: 28 de junio de 2022

Ciudad: Utah

Estadio: Rio Tinto Stadium in Sandy

Hora: 9:00p.m.(Hora Colombia) 10:00 p.m. (ET)