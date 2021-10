La 'Falcaomanía' se tomó a Vallecas: El Rayo Vallecano tiene ahora un auténtico tigre

Vallecas es una zona humilde de Madrid. Una barriada conformada por españoles e inmigrantes que deliran por el Rayo Vallecano. En su regreso a primera división, están disfrutando del hambre goleadora de un experimentado ‘Tigre’ de mil batallas.



Es como el renacer del club y del delantero en el inicio de la temporada, ya que ambos han pasado por momentos difíciles últimamente. Muchos no creían en lo que Radamel Falcao García pudiera dar a sus 35 años en el modesto equipo español, que tiene como reto principal mantener la categoría.



Tres goles anotados en cuatro partidos que ha disputado con el equipo de La Franja le han bastado al colombiano para ganarse aun más el cariño de la gente, que le brindó una cálida bienvenida el día de su presentación.



Además de la hinchada del Rayo, la prensa española no se ha ahorrado elogios con Falcao por la determinación que ha mostrado en los primeros encuentros, donde ha marcado y su equipo ha salido victorioso.



Luego de ocho años, el samario retornó al fútbol español, donde dejó huella por su exitoso paso por el Atlético de Madrid. En la misma ciudad, pero en el popular barrio de Vallecas, al sudeste de la capital española, se vive la ‘Falcaomanía’.



“Venimos a ver al Rayo y a Falcao, a los dos”, afirmaron tres jóvenes hinchas del club a las afueras del estadio, que aguardaban por conseguir entradas.



Previo a los dos partidos que ha jugado el equipo recién ascendido a primera división, en el Campo de Fútbol de Vallecas, las calles Payaso Fofó, Arroyo del Olivar y Avenida de la Albufera han estado más concurridas que nunca.



Al día siguiente de la presentación, se vieron largas filas en las tiendas del estadio, donde un gran número de hinchas, tanto españoles como colombianos, fueron a adquirir la dorsal número 3.



Y con el correr de las semanas la demanda fue aumentando, hasta que llegó a ser la camiseta más vendida en la historia del Rayo Vallecano.



Un total de 80 euros (359.126 pesos colombianos) es el costo de la camiseta número 3 del ‘Tigre’, número de defensor para el artillero, que lo eligió en honor a su padre, quien actuó de zaguero.



En cuanto al pedido masivo que ha tenido la casaca, el delegado de Umbro en España afirmó que “hay otros países que se están interesando y se está viendo la posibilidad de comercializar la camiseta a nivel internacional”.



El impacto de Falcao en el conjunto Franjirrojo también se ha visto en las redes sociales, aumentando el número seguidores nuevos en cada uno de los sitios del equipo, también en comentarios y en ‘me gusta’.



La influencia del colombiano es grande y ha hecho más visible al equipo. El delantero cuenta con más de 17,3 millones de seguidores en Twitter, 13 en Facebook y 14 en Instagram.

Emoción y decepción

La asistencia de los hinchas del Rayo ha crecido con el fichaje mediático del artillero samario, pero no todo ha sido alegría para ellos.



De las 14.505 almas que alentaron en el último partido ante el Cádiz, muchos tuvieron que hacer filas de casi seis horas para adquirir la boleta.



Y es que muchos aficionados del Rayo tienen indignación por la mala gestión que se le ha dado al equipo durante años. Al presidente Martín Presa, quien fue abucheado el día de la presentación de Falcao, lo quieren fuera del club.



La barra del equipo de Vallecas, llamada Bukaneros, critican constantemente al mandamás del equipo en sus redes sociales.



“Los aficionados tenemos que sufrir la pésima gestión de Presa. Seguimos sin abonos, apenas hay personal, no se nos da margen de tiempo… ¿Cómo van a salir bien las cosas?”.



La misma crítica hacia los dirigentes del club fue lanzada por el medio Unión Rayo en uno de sus editoriales, donde valoran la llegada de Falcao, pero creen que este fichaje debe ir acompañado por una gestión acorde para un equipo de primera división.



“Falcao es bueno para LaLiga, desde luego. Pero para LaLiga también es bueno que el Rayo sea un club profesional, algo que desde luego no es. Pero ahí da igual, porque solo lo sufre la hinchada vallecana.



Al aficionado le ilusiona Falcao. Claro. Pero le ilusiona más tener un club normal de fútbol. Que pueda sacar entradas online, que venda camisetas sin problemas, que haya información de su equipo habitualmente, que esté orgulloso de su equipo femenino, que no haya problemas extradeportivos cada semana… Quiere cosas normales. No pide más”, citó el texto del medio rayista.



Por su parte, el centrocampista Mario Suárez también se refirió al sentido de pertenencia que debe haber en la institución por este popular equipo. “El Rayo no es solo ponerte la camiseta el fin de semana. Es representar un barrio que ya de por sí no ha tenido nunca las cosas fáciles”.



En el ocaso de su carrera, Falcao decidió volver a una de las ligas más importantes del mundo, pero no a un equipo ‘top’, eligió llegar a un club pequeño de España como el Rayo Vallecano.



“Falcao es la ilusión de un barrio obrero en tiempos de pandemia. Es como una historia de ficción”, comentó Jorge García, periodista de As de España.



“Nadie podía imaginar que El ‘Tigre’ viniera y, además, que lo haya encarado como un desafío personal. Alguien que ganó todo y jugó en los lugares más lujosos. Es el ejemplo de que la ilusión por reencontrarse con el juego a veces puede más que otros intereses. Se ve a un Falcao emocionado y eso es un tremendo impulso para la afición de un equipo humilde que seguramente tiene además que convivir con muchas dificultades por culpa de la pandemia”, complementó.



Datos

El Rayo Vallecano fue fundado el 29 de mayo de 1924 (97 años).



Su entrenador es Andoni Iraola, quien enfrentó a Falcao cuando el ‘Tigre’ era jugador del Atlético Madrid.



Estadio de Vallecas se llama su patio, al que le caben 14.790 espectadores sentados.



Las tribunas populares no tienen gradas y permiten que desde edificios residenciales de Vallecas se vean los partidos.



Nunca ha ganado una liga española. Recién ascendió.