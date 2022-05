"La cara de los jugadores me da confianza", dice Ancelotti antes de la final de Champions League

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró optimista respecto a las posibilidades de su equipo en la final de Liga de Campeones el sábado ante el Liverpool, afirmando la víspera en conferencia de prensa que la cara de los jugadores le da "mucha confianza".



"Disfruto mucho este año, disfruto mucho el periodo que estoy viviendo en este club con estos jugadores, y sigo disfrutando, sé que mañana por la tarde llegará un poco de preocupación pero la cara de los jugadores me da mucha confianza", declaró el técnico italiano en una multitudinaria conferencia de prensa en el Stade de France, escenario de la final, en que estuvo acompañado por el lateral brasileño Marcelo y el arquero belga Thibaut Courtois.



'Carletto', que confesó que sí tiene el once inicial decidido, aunque no se lo ha dicho a sus jugadores, esbozó dónde estará la clave para llevarse la victoria: "Tenemos que plantear un partido en el que tenemos que mostrar nuestras cualidades, hemos demostrado durante la temporada que el equipo ha tenido compromiso muy grande, calidad individual, jugadores que han entrado han dado la cara. El Liverpool va a plantear un partido intenso con mucha verticalidad. Quien más sea capaz de mostrar sus cualidades ganará el partido".

El veterano técnico, que busca su segunda Champions con el conjunto blanco, afirmó sentir vértigo después de que hace un año estuviese entrenando al Everton en la Premier League.



"Es un vértigo, lo he pensado muchas veces, el año pasado por este tiempo fue la llamada de teléfono con José Ángel (Sánchez, director general del Real Madrid) y el presidente. Lo vivo con naturalidad, como este partido, que es un éxito para nosotros, sabemos la exigencia la historia de este club, para nosotros llegar aquí ha sido muy importante, la temporada ha sido muy, muy buena, estamos cerca de lograr el máximo".