Kylian Mbappé habló de su futuro con el PSG tras la eliminación en Champions

Luego de la eliminación del París Saint Germain por el resultado global de 3-0 contra el Bayern Múnich, en los octavos de final de la Uefa Champions League el miércoles pasado, mucho se empezó a hablar de la continuidad de una de sus máximas figuras, Kylian Mbappé, esto tras un nuevo fracaso en Europa



"Si ligase mi futuro a la Liga de Campeones, y sin faltarle al respeto al club, ¡ya me habría ido muy lejos! Estoy aquí, muy contento y por el momento no pienso en otra cosa que vivir lindos días con el PSG", señaló el sábado pasado Kylian Mbappé, tras convertirse en el máximo goleador de la historia del club parisino tras marcar su tanto 201 contra el Nantes (4-2).



Este miércoles tras la eliminación en Champions, Kylian fue abordado nuevamente por la prensa en la zona de declaraciones post partido y sobre su futuro con el equipo galo, dijo que: "¿Si me replanteo mi futuro? No, no... estoy tranquilo, lo único que me importa esta temporada es ganar la liga y después veremos".



De la eliminación, dijo que: "Estamos decepcionados. Así es, tenemos que seguir adelante, tenemos que pasar a otra cosa. Ellos tienen un equipo construido para ganar la Champions. Este es nuestro máximo, eso es todo. Nos cuestionaremos y volveremos a nuestro día a día en el campeonato".



Este fin de semana el París Saint-Germain que sigue líder del campeonato francés, visita el sábado al Brest (15º) en el comienzo de su difícil digestión de un nuevo fracaso en la Liga de Campeones.