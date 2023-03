Liderado por su flamante refuerzo, Juan Fernando Quintero, el Junior debuta este jueves en la Sudamericana visitando a Deportes Tolima, en un duelo a partido único por un cupo a la fase de grupos del torneo.



Habituados a representar a Colombia en torneos internacionales, 'pijaos' y 'tiburones', que atraviesan un mal arranque de temporada local, chocarán a partir las 7:00 de la noche en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.



El partido será decisivo para el futuro de los entrenadores Hernán Torres y Arturo Torres, que se tambalean en los banquillos de Junior y Tolima, respectivamente, con campañas idénticas de seis puntos en seis partidos que los tienen en el sótano de la liga.



"En un partido como estos el jugador no necesita motivación. Estamos todos, incluido el cuerpo técnico, con muchas ansias y con ganas de hacer todo bien", dijo Reyes a la prensa luego de obtener su primera victoria de la temporada (1-0 a Equidad) el fin de semana.



Con una nómina de estelares como el exMilán Carlos Bacca y el talentoso exRiver Juan Fernando Quintero, Junior ha decepcionado a su exigente afición y la prensa ya desliza posibles reemplazos para el DT Reyes, quien se despidió recientemente del zaguero titular Dany Rosero, fichado por el Kansas City de Estados Unidos.



"Debemos dejar aparte el tema de la Liga. Este es un torneo internacional, donde es un juego único", arengó el extremo tiburón Omar Albornoz, con pasado en Deportes Tolima.



"Culpa del técnico"



Luego de varios años ocupando los primeros puestos en el certamen local bajo la batuta de Hernán Torres, el Tolima atraviesa un bache de cinco partidos sin ganar en 2023.



"Cuando el equipo no funciona o no consigue los resultados siempre el técnico es el culpable y esa la verdad del fútbol" admitió Torres el domingo, luego dejar escapar la victoria en los minutos finales del duelo de la liga colombiana ante Pereira (1-1).



"Estoy tranquilo porque estoy haciendo mi trabajo con honestidad con transparencia e intensidad", agregó el temperamental entrenador, quien espera recuperar al lesionado extremo Jeison Lucumí para este juego.



La principal incógnita estará en el mediocampo, donde el exJunior Carlos Esparragoza podría ocupar el lugar de Juan Manuel Valencia, en un esfuerzo por controlar los precisos lanzamientos de Quintero.



Alineaciones posibles



Deportes Tolima: William Cuesta- Juan Arboleda, Julián Quiñones, Anderson Angulo, Junior Hernández- Cristian Trujillo, Carlos Esparragoza- Facundo Boné, Yeison Guzmán, Jeison Lucumí- Juan Caicedo.

DT: Hernán Torres.



Junior: Sebastián Viera- Walmer Pacheco, Iván Scarpetta, José Ortiz, Edwin Herrera- Leider Berdugo, Homer Martínez, Juan Quintero- Luis Sandoval, Carlos Bacca, Omar Albornoz.

DT: Arturo Reyes.