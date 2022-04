Junior visita este miércoles a Unión de Santa Fe en duelo de la Copa Suramericana

Junior inicia este miércoles su participación en el Grupo H de la Copa Suramericana, enfrentando de visitante al Club Atlético Unión, de Argentina, que está pactado para las 5:15 de la tarde en el estadio 15 de Abril de la ciudad de Santa Fe.



Cuerpo técnico y jugadores saben que sumar puntos en este primer encuentro es primordial para las aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del certamen suramericano.



"Contentos de empezar esta fase de grupos. Jugar partidos internacionales por acá en Argentina, en un ambiente muy lindo, estamos muy ilusionados, muy contentos y esperamos dar lo mejor”, dijo inicialmente el portero y capitán de Junior, Mario Sebastián Viera.



Sobre el rival de este miércoles, el uruguayo dijo que “la historia de ellos no es tan rica internacionalmente, pero tienen una muy buena actualidad, hay que tener mucho cuidado, juegan bien, es un equipo agresivo, que corre, te presiona mucho y juega”.



“Ellos intentarán hacerse fuertes de local y para nosotros es primordial tratar de ganar este primer partido en esta fase y estar arriba en la tabla”, terminó diciendo Viera.



Gabriel Fuentes, lateral izquierdo de Junior dijo que “regresar a un evento internacional siempre es importante, no solo para el club sino para nosotros como jugadores y también para nuestras familias. Siempre sabemos que los equipos argentinos son bastante duros; este tipo de partidos son distintos, si hablamos internacionalmente, y es una linda manera de demostrarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos y lo que queremos lograr”.



“Nuestra prioridad es sumar, ir por los tres puntos, tratar de asegurar nuestro cupo a las fases finales lo más pronto posible y este miércoles es una bonita oportunidad que tenemos nuevamente para salir en busca de lograr el objetivo y ponernos a punto para lo que viene”, terminó diciendo.



A territorio argentino viajaron 23 jugadores. Entre las novedades de los que no viajaron se encuentran el atacante Fernando Uribe, quien aún no se recupera de una lesión que sufrió en los partidos de la Liga colombiana y Homer Martínez, quien también padece lo mismo. Pero sí podrá contar con Miguel Ángel Borja, Yesus Cabrera y Luis ‘Cariaco’ González, quienes han sido fundamentales en el torneo local.



La posible formación de Junior para este partido sería la siguiente: Sebastián Viera; Nilson Castrillón, Dany Rosero, Gabriel Fuentes, Didier Moreno, Daniel Giraldo, Luis González, Fredy Hinestroza; Edwuin Cetré y Miguel Ángel Borja.