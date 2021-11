Jürgen Klinsmann: “Con los jugadores que tiene, Colombia debe ir al Mundial”

Uno de los delanteros alemanes más importantes en la historia de ese país fue sin duda Jürgen Klinsmann, atacante que fue campeón del mundo en Italia 90.



Con una amplia trayectoria como futbolista y entrenador, el goleador nacido en Göppingen (30 de julio de 1964) ha sido de los pocos afortunados de vivir una Copa del Mundo de la Fifa como jugador y luego como técnico. Llevó a los teutones al tercer lugar del Mundial que se organizó en su país en el año 2006.



Debutó como profesional en el Stuttgart a los 20 años y en su primera temporada anotó 15 goles, demostrando que iba a ser uno de los artilleros más importantes de la década de los 90.



Vistió además las camisetas del Inter de Milán, Mónaco de Francia, Tottenham Hotspur de Inglaterra, Bayern Múnich de Alemania y cerró su exitosa carrera en Orange County Blue Star, equipo de la cuarta división del fútbol de los Estados Unidos.



Como entrenador, además de orientar al seleccionado nacional alemán, estuvo al frente del banquillo del Bayern Múnich, de la Selección de Estados Unidos y su última experiencia fue en el Hertha Berlín.



Su nombre se conoció en nuestro país a comienzos de los años 80, cuando el gran relator Andrés Salcedo nos sumergió en el mundo de la Bundesliga con sus transmisiones desde suelo alemán con la cadena Deutsche Welle y que en Colombia se emitía por los canales públicos, hoy en día conocidos como Señal Colombia.



“Desde que comenzó, Klinsmann era un delantero que arrasaba con todo y así fue en toda su carrera”, comentó don Andrés.

Jürgen fue protagonista en uno de los partidos imborrables ahora en la memoria del pueblo colombiano.



El 19 de junio de 1990 fue titular con Alemania en el duelo ante Colombia por la tercera fecha del Grupo D del Mundial de Italia. Teutones y cafeteros igualaron a un gol. El tanto de los nuestros fue obra de Freddy Rincón, en el minuto 92, un hecho que permanecerá en el recuerdo de los seguidores de la ‘Tricolor’ nacional por siempre como uno de los goles más importantes y emocionantes de la historia.



Klinsmann habló con El País y en una amena charla se refirió a la actualidad de la Bundesliga, de la Selección Colombia, de la carrera de James Rodríguez y de aspectos relacionados con el balompié internacional.



¿Qué recuerda del 1-1 contra Colombia en el Mundial de Italia 1990?

Mis memorias son frágiles porque fue hace mucho tiempo. Pero siempre tuve mucha admiración por Colombia y todos los equipos suramericanos, porque son brillantes futbolistas y naciones futboleras. Fue un gran partido porque se dio en una Copa del Mundo, se jugó en Milán, Colombia mereció ese empate. Me acuerdo que a Carlos el ‘Pibe’ Valderrama se lo llevaron del campo de juego y de repente estaba de regreso. Fue muy gracioso, un gran partido.

En el Mundial de Italia 90, Jürgen Klinsmann fue uno de los jugadores clave de la Alemania que se coronó campeona y que solo empató un juego, contra Colombia. Foto: tomada de internet

¿Qué opina de los jugadores colombianos?

Admiro a todos los países suramericanos. Tuve el privilegio en 2016 de dirigir a Estados Unidos en la Copa América Centenario, y fue una experiencia increíble. Aprendí muchísimo en ese torneo, y gané un montón de admiración por todos los equipos suramericanos. Desde mi punto de vista, las eliminatorias suramericanas son las más difíciles del mundo. Entonces, cada vez que se vienen las eliminatorias veo a Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile porque son fascinantes en general.



¿Cómo ha visto a Colombia en este camino al Mundial de Catar?

No conozco al técnico Reinaldo Rueda, no sé mucho de él. La carrera está viva. Con los jugadores y la historia que tiene Colombia, espero que clasifique al Mundial de Catar. Argentina y Brasil son más fuertes, obviamente.



Su nombre sonó en Colombia para ser seleccionador nacional, ¿tuvo algo de cierto o solo fue rumor?

Diría que fue solo un rumor… (risas).



¿Cómo ve a James Rodríguez en el fútbol de Catar? ¿Fue una buena decisión?

Siguiendo su carrera, James siempre puede jugar al más alto nivel. Tuvo problemas de lesiones, pero todas las decisiones que toma seguramente tendrán sus razones. Así que creo que esta decisión pueda ser la mejor para él.



¿Por qué cree que James no se pudo consolidar en el Bayern Múnich?

A James no le falta nada, pero el Bayern Múnich es un equipo que tiene una plantilla inmensa llena de grandísimos jugadores. Son todos futbolistas de Selección. Si no te destacas, no hay nada a favor tuyo. James jugó, a veces de titular, a veces desde el banquillo, pero tiene que encajar al 100 %. Y si no encaja, no hay nada malo en seguir su carrera en otro lado, eso fue lo que hizo. Se dio cuenta de que no era el mejor lugar para estar en ese momento y partió.



Rafael Santos Borré acaba de aterrizar en la Bundesliga, ¿Qué debe hacer para triunfar?

El mayor desafío cuando llegas a Europa es tu capacidad de encajar a esta nueva vida, en un nuevo idioma. Hay tantas cosas que te pegan. No es fácil. Lo mejor que puede tener Santos Borré para adaptarse es paciencia. Se tiene que sentir como en casa. Si hace eso, estará bien. El fútbol te abre las puertas, encuentras algo en común con tus compañeros, y así empiezas a conocerlos, a pesar de que los alemanes son difíciles de abrirse.



Colombia acaba de convocar jugadores que actúan en la MLS. Usted dirigió muchos años en los Estados Unidos, ¿cómo considera el llamado de futbolistas de la liga norteamericana?

La MLS atrae mucho a los jugadores suramericanos. Es una liga que mejora año tras año. La infraestructura es admirable, los estadios son increíbles. Además, la liga es vista en Europa también. Así que los jugadores la pueden usar como trampolín. La MLS tiene 25 años de construcción.



¿Cómo fue el proceso que llevó a Alemania a ser campeón del mundo en 2014?

Todo empezó cuando la Bundesliga se modernizó con la juventud tomando el poder del sistema, eso pasó antes de 2014. Se creó una academia con muy altos estándares, donde muchos jugadores jóvenes se desarrollaron. Llevamos la idea a la Selección Nacional, al Sub 20, al Sub 19, al Sub 17 y más, y creamos esa estructura, la verdad es que hay que tener paciencia. Me acuerdo que Podolski, Schweinsteiger y Lahm estaban madurando, pero no lo suficiente, por ejemplo, para vencer a Italia en la semifinal de 2006. Pero este proceso culminó en 2014 cuando se ganó la Copa del Mundo en Brasil con Joachim Low como entrenador.



Pero siempre, cuando quieres hacer algo nuevo y novedoso, traerá riesgos. No solamente en el fútbol, sino en la vida. No sabes cómo va a terminar, pero hay que tener paciencia para dejar que crezca. Con los jugadores jóvenes hay que regar las plantas, darles tiempos. Luego tienes tus malos momentos, como en Rusia, donde perdimos, pero estos son los instantes en los que hay que reconsiderar si estás yendo en el buen camino y si no lo estás, hay que cambiar.



¿Los entrenadores alemanes están en su mejor momento?

Es algo que nos pone muy orgullosos, tener entrenadores jóvenes como Nagelsmann en Bayern Munich, Tuchel en Chelsea, Klopp es de mi generación, no es tan joven, pero lo que hace en Liverpool es para admirar, nos pone muy contentos. Pero hay una camada de entrenadores jóvenes saliendo del sistema alemán a los que les está yendo muy bien. Ojalá que a Hansi Flick le vaya muy bien también. Ojalá pueda reconstruir y que le vaya muy bien en Catar.



¿Cómo analiza el nivel de los futbolistas europeos comparados con los suramericanos?

Es admirable cómo los jugadores suramericanos se adaptan al fútbol europeo. Cada estilo en Europa es distinto. Cuando van a España es un poco más fácil porque hablan el idioma, aunque el dialecto sea distinto. Pero cuando van a Francia, Alemania, Inglaterra no es nada fácil. Pero en general, los jugadores suramericanos se adaptan fácilmente. Pero lo que más admiro es cuando los jugadores de Suramérica, en este caso colombianos, vuelven a jugar las eliminatorias con sus países, uno ve jugadores completamente distintos, en el buen sentido. Muy distinto a cómo juegan en los clubes europeos.



Para usted, ¿Quién es el candidato a ganar el Balón de Oro de esta temporada?

Se lo merece Robert Lewandowski. Aun siendo fan de Lionel Messi y Ronaldo, lo que hizo el delantero polaco en los últimos años es simplemente maravilloso.



¿Cómo analiza el cambio de equipo que tuvieron Messi y Cristiano?

Para Messi y Cristiano jugar en estos nuevos equipos es un poco diferente. Están llenos de súper estrellas. En PSG están Neymar, Mbappe, Di María, no se puede ser más emocionante que eso. Tiene que encontrar su propia fórmula para caber en este grupo, mucho más diferente que en Barcelona, que estuvo construido por 15 años alrededor de él. Pero me parece admirable que Messi se haya ido de su zona de confort, de su casa en Barcelona para este desafío. Con Cristiano y con Messi las expectativas son siempre altas. Ganar campeonatos y con su país ganar el Mundial.