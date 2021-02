Juego Leipzig-Liverpool por octavos de Champions, en duda por nuevas restricciones

Alejandro Cabra Hernandez

El desplazamiento a Leipzig del Liverpool para disputar el partido de ida de los octavos de la Liga de Campeones el 16 de febrero está amenazado por la prohibición de entrada a territorio germano a todos aquellos viajeros que procedan de zonas de riesgo debido a la pandemia.



Dentro de las severas medidas "adoptadas el pasado viernes por el gobierno federal (...) no hay por el momento ninguna excepción prevista para los deportistas profesionales", respondió una portavoz del ministerio del Interior alemán a una pregunta de la AFP.

El gobierno alemán ha prohibido, al menos hasta el 17 de febrero, a las compañías aéreas que dejen volar a territorio alemán a personas que procedas de zonas afectadas por las mutaciones del covid-19 (como es el caso del Reino Unido), salvo a las que residan en el país o a los ciudadanos alemanes.



Si las autoridades germanas no flexibilizan su posición, el Liverpool no podría viajar a Alemania.



El partido podría disputarse en otro país.



Si la medida se prolonga, el siguiente afectado sería el Manchester City, que debe jugar el 24 de febrero en Mönchengladbach.