Juan Guillermo Cuadrado reaparece este jueves con la Juventus en la Europa League

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado, recuperado de una gripe, estará en el grupo de la Juventus de Turín para el partido de hoy contra el Nantes por la ida del repechaje de Europa League, aunque probablemente iniciará el choque desde el banquillo, indicó el entrenador bianconero Massimiliano Allegri.



Como estaba previsto, el francés Paul Pogba, en proceso de recuperación después de su operación de la rodilla derecha en septiembre, no está aún en condiciones de ser convocado, añadió el técnico en conferencia de prensa.



Cuadrado, de vuelta luego de unas molestias musculares y un proceso gripal el pasado fin de semana, en que se perdió el partido contra la Fiorentina (1-0), será convocado, "aunque no está al 100 %".

También estará en la nómina para el partido contra el conjunto francés el defensor Leonardo Bonucci, que igualmente regresa luego de sufrir un problema en los aductores en diciembre y no ha jugado en lo que va de 2023.



La Europa League es "un objetivo importante" en la medida en que "puede ser una puerta de entrada para la próxima Liga de Campeones", competición para la que se clasifica el ganador de la segunda competición europea, teniendo en cuenta el complejo panorama en la Serie A por la sanción.