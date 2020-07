Juan Guillermo Cuadrado puede coronarse hoy campeón de la Serie A con Juventus

Daniel Molina Durango

El futbolista antioqueño Juan Guillermo Cuadrado puede levantar un nuevo título de la Serie A con la Juventus de Turín esta tarde.



Cuadrado, quien es una pieza clave en el funcionamiento del equipo que dirige Maurizio Sarri, actuando como lateral por la derecha, seguramente será titular en el encuentro de hoy (12:30 del día en Colombia) frente al Udinese, en el que a su equipo solo le basta con un triunfo para quedarse con su noveno campeonato consecutivo.



Las cuentas son claras. La Juve jugará su partido de la fecha 35 del Calcio con 80 puntos, seis más que el Atalanta, de los también colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.



En ese orden de ideas, si la ‘Vecchia signora’ gana, llegará a 83 unidades, nueve más que su más inmediato perseguidor cuando solo quedarán nueve puntos en disputa.



Si bien el Atalanta matemáticamente lo podría alcanzar en puntos, de todas maneras no le serviría de nada, porque en caso de que hubiera un empate en el primer lugar, sería campeón el equipo al que mejor le haya en los enfrentamientos directos.



Eso le daría el título a la Juve, que esta temporada no perdió contra los de Bérgamo, logrando un triunfo como visitante y un empate en condición de local.



El partido entre Juventus y Udinese se disputará en Údine y será transmitido por el canal Espn 2.



Aunque esta no ha sido una temporada brillante en lo futbolístico para la Juventus, el equipo de Turín, con una nómina de mucho peso —la más lujosa del fútbol italiano— se las ha arreglado para marcar diferencia con el buen trabajo de sus individualidades, sobre todo del portugués Cristiano Ronaldo, quien es el máximo artillero y líder del equipo.



La Juve, además, espera con ansias el mes de agosto, ya que el otro objetivo que tiene es lograr el título de la Champions League, que en esta edición se terminará de disputar en una sola sede: Lisboa.