Juan Fernando Quintero: "Lo ideal es que pueda retirarme a los 33 años"

Ricardo Micolta Angulo

El volante Juan Fernando Quintero, que no pudo ser parte de la Selección Colombia por las restricciones para salir de China por la pandemia, ya tiene pensada una edad para dejar el fútbol.



El exjugador de River afirmó que en cinco años ya quisiera colgar los guayos.



"La idea es que a los 33 años pueda retirarme digno de este trabajo", le dijo 'Juanfer' al programa argentino de radio, ¿Cómo Te Va?.



"Estoy armando día a día lo que va a ser el post. Toda mi vida he disfrutado jugar fútbol en medio de la responsabilidad. Trato de hacerlo cada partido porque cada vez se hace más corto el seguir jugando. Hay que tratar de que no te lleve la presión", complementó Quintero.



Por otro lado, aseguró que no se lamenta por haberse marchado de River Plate hacia el fútbol chino.



"No me arrepiento de la decisión de haberme ido, creo que al final no quedé en deuda con nadie y lo hablé con quien tenía que hablarlo", indicó.



En cuanto a su relación con Marcelo Gallardo, el entrenador del equipo 'millonario' dijo: "es el entrenador más especial de mi carrera. He estado con grandes técnicos, pero este fue especial".



Finalmente, reveló lo que le ha dicho a Rafael Santos Borré para su futuro.



"Como amigo le digo a Borré que tome su mejor decisión, que sea feliz, que piense en su futuro y tome la mejor decisión y sea feliz", contó Quintero.