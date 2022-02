Juan Fernando Quintero fue directo con el tema Selección Colombia: "Hay que dar la cara"

Juan Fernando Quintero jugó este sábado su segundo partido amistoso vistiendo la camiseta de River Plate de Argentina, cuando igualaron sin goles frente a Vélez.



El mediocampista antioqueño habló para ESPN luego del partido y dejó un fuerte mensaje para los hinchas de la Selección Colombia, a propósito de las crisis de resultados que hoy se vive.



"Es una situación muy difícil, me da mucha tristeza, pero también me motiva. Nosotros tenemos que revertir esta situación, tenemos una oportunidad de jugar dos partidos y que se nos den otros resultados, esto es fútbol", manifestó Juan Fernando Quintero cuando le preguntaron por Selección Colombia.



"En los momentos difíciles hay que demostrar carácter, hay que dar la cara y es así como debemos vivir la vida de este deporte", complementó Quintero.



'Juanfer' no estuvo en la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Perú y Argentina por presentar molestias físicas después del juego amistoso contra Honduras.

"HAY QUE DAR LA CARA..." Juan Fernando Quintero habló se refirió al presente de la Selección de Colombia, de cara a la fase final de las Eliminatorias sudamericanas. @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/qbzmuFeOaP — SportsCenter (@SC_ESPN) February 6, 2022