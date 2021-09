¿Juan Carlos Osorio?: Egipto eligió a un viejo conocido del fútbol colombiano como su entrenador

La Selección de fútbol de Egipto confirmó este miércoles a su nuevo entrenador de cara a las Eliminatorias al Mundial Catar 2022. Se trata del extécnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz.



El estratega africano, nacionalizado portugués, había sonado para dirigir al combinado nacional de Irak, pero las condiciones económicas no se ajustaban a su querer y las negociaciones se estancaron.



Esta será la sexta selección que dirigirá Queiroz en su historia, siendo Colombia su último equipo después que fuera despedido en noviembre de 2020, luego de las derrotas frente a Uruguay 3-0 y Ecuador 6-1.



Juan Carlos Osorio, actual entrenador de América de Cali, había manifestado en la última rueda de prensa que tenía una oferta de Egipto para ser su seleccionador nacional.



“Le comentaba a mis dirigidos, la gran oportunidad que tengo de irme a dirigir una selección africana en este momento, entonces yo a eso no le tengo temor. No me aferro a mi trabajo", fue lo que expresó el santarrosano.



Esta es la segunda ocasión en que Carlos Queiroz le gana la carrera por un puesto a Juan Carlos Osorio. En febrero de 2019, el risaraldense parecía ser el nuevo técnico de la Selección Colombia, pero al final la Federación se decidió por el estratega africano. Ahora, ocurre de nuevo, pero con Egipto.