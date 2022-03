José Pékerman será juez de la Selección Colombia en la definición del repechaje a Catar 2022

José Pékerman le dio a Colombia el tiquete para dos Mundiales de fútbol: Brasil 2014 y Rusia 2018. Pero esta tarde, en Puerto Ordaz, Venezuela, podría dejarla sin nada rumbo a Catar 2022.



El técnico argentino, a cargo de la selección patriota, será el juez de Colombia en el cierre del clasificatorio suramericano rumbo al Mundial.

Pekerman, de 72 años, recuerda con “mucho cariño” su ciclo en Colombia.



Con él, los cafeteros retornaron al Mundial después de 16 años de ausencia, larga espera marcada por la nostalgia por la histórica generación de Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla y compañía, que estuvo en Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998 con Francisco Maturana y el ‘Bolillo’ Hernán Darío Gómez en los banquillos.



Su exitoso proceso trajo una nueva camada de ídolos, futbolistas como Falcao García, James Rodríguez o Juan Guillermo Cuadrado, que acabaron con los tiempos de añoranza.



Antes de tomar las riendas de Colombia, Pekerman había dirigido a su natal Argentina en Alemania 2006 y previamente ganó tres campeonatos mundiales Sub 20 con la selección albiceleste (1995, 1997 y 2001).



Pero hoy estará en el banquillo venezolano con la ilusión de hacer crecer a una selección que anhela estar por primera vez en un Mundial, el del 2026, para lo cual trabaja desde ya.



Pékerman dejó la Selección Colombia después del Mundial de Rusia 2018 en medio de conflictos con los dirigentes de la federación que encabeza Ramón Jesurún y hoy se enfrentará por primera vez a un equipo que lleva en su corazón, gracias a su pasado exitoso y la camada de jugadores que allí fortaleció.



Los venezolanos no tienen nada que perder y mucho por construir, por lo que no ahorrarán esfuerzos por hacer un partido digno, corroborando, además, que la ‘Vinotinto’ se ha convertido en un hueso duro de roer para Colombia en los últimos años.



De los ocho juegos de los colombianos en Venezuela, cinco han sido empates y solo ha habido un triunfo cafetero, hace 25 años.