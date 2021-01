James Rodríguez y Yerry Mina, por otra gran actuación con el Everton en la Liga Premier

Alejandro Cabra Hernandez

El Everton, con James Rodríguez y Yerry Mina como titulares, se enfrentará este sábado desde las 7:30 de la mañana (transmite Espn) al Newcastle en el partido que le dará apertura a la fecha 21 de la Premier League.



Los ‘Toffees’ nuevamente estarán esperanzados en James, quien entre semana marcó un espectacular gol de pierna derecha en el empate 1-1 frente al Leicester.

El equipo azul de Liverpool se encuentra en la séptima casilla de la tabla con 33 puntos, por lo que necesita una victoria para seguir soñando con la posibilidad de meterse en la próxima Champions League.



Sobre el papel, este es un partido ganable para el Everton, ya que Newcastle se encuentra en el sótano de la tabla con solamente 19 unidades tras sufrir cinco derrotas consecutivas.

Otros partidos importantes

La jornada 21 de la Premier tendrá partidos muy interesantes estos sábados y domingos.



Sobre las 10:00 de la mañana, el Manchester City buscará un triunfo que lo mantenga líder frente al colista Sheffield United. El partido se podrá ver por Espn 3.



Por otro lado, a las 12:30 del mediodía (Espn), un Arsenal en pleno ascenso chocará contra el Manchester United, que no quiere perderle la pisada al City.

Este domingo los juegos más atractivos de la fecha serán: West Ham Vs. Liverpool y Brighton Vs. Tottenham.