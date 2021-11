James Rodríguez: un regreso a Selección Colombia cargado de incógnitas (análisis)

El regreso de James Rodríguez a la Selección Colombia, tras un año de ausencia, llega cargado de muchas incógnitas para el enfrentamiento contra Brasil y Paraguay en la doble fecha por el clasificatorio suramericano al Mundial de Catar 2022.



Ausente desde el 17 de noviembre del 2020, cuando marcó el único gol de Colombia en la estruendosa goleada 6-1 que le propinó Ecuador a la ‘Tricolor’ en Quito —que entonces era dirigida por el portugués Carlos Queiroz—, James se apoya ahora en sus antecedentes con la número 10 de la Selección, con la que se destacó en el Mundial de Brasil 2014, en las copas América de 2015, 2016 y 2019, y en el clasificatorio al Mundial de Rusia 2018.



Tras asumir el mando de la Selección en enero del 2021 en reemplazo de Queiroz, el técnico Reinaldo Rueda excluyó al talentoso zurdo de su convocatoria para la Copa América disputada en junio, en la que Colombia fue tercera detrás del campeón Argentina y el anfitrión Brasil.

“Me faltaron al respeto”, se quejó James tras ser descartado.



El goleador del Mundial de Brasil 2014 también se perdió los siguientes ocho juegos del premundial suramericano y Rueda aseguró que volvería a convocarlo cuando se encontrara “en un 500%” en todo sentido.



La temporada pasada James tuvo un rendimiento pálido con el Everton inglés y se perdió varios partidos por lesión.



En su ausencia, Colombia remontó la tabla de posiciones desde la séptima casilla para meterse transitoriamente en el grupo de clasificados directos al Mundial.



El equipo de Rueda suma 16 unidades y ocupa por el momento la cuarta casilla, la última que entrega un cupo directo al Mundial, detrás de Ecuador, que suma un punto más.



Sin embargo, Colombia cerró la triple fecha de la eliminatoria de octubre con tres empates sin goles ante Brasil, Uruguay y Ecuador, y la afición ha presionado a Rueda para reconciliarse con su principal arma ofensiva.



Fuera de Europa

En septiembre, James se marchó del fútbol europeo, en el que lució las elásticas del Oporto, AS Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, para fichar por el Al-Rayyan del fútbol catarí.



Con su nuevo equipo ha disputado tres partidos en los que anotó un gol y dio una asistencia. Pero su arranque prometedor se vio truncado el fin de semana pasado, cuando fue expulsado por discutir con el árbitro, tras una fuerte falta de un rival, al punto de causarle un trauma en una costilla.



La nueva lesión de James puso en duda su convocatoria para esta doble fecha de noviembre, pero el mismo jugador cucuteño, de 30 años, despejó las preocupaciones al publicar en sus redes sociales que estaba bien.



“Después del golpe que he sufrido en el partido, ya estoy un poco mejor. Como ven, han sufrido un poco la nariz y la mandíbula. La costilla se llevó la peor parte, pero nada para preocuparse. Todo esto hace parte de nuestro trabajo. Unos días más y estaré entrenando”, dijo James.



El 10 ha vuelto y las preguntas llegan con él: ¿Se limaron las asperezas con Rueda y parte del grupo? ¿Está bien físicamente? ¿Tiene nivel para el llamado? ¿Será titular? ¿Es la solución para la falta de generación de juego? Análisis.



¿Tiene nivel futbolístico?

Iván René Valenciano, exjugador de la Selección Colombia, afirma que cuatro partidos en la liga catarí con el Al-Rayyan, en los que ha marcado un gol y realizado una asistencia, le dan a James nivel para estar en la convocatoria y darle la mano al conjunto nacional en Sao Paulo (contra Brasil) y Barranquilla (contra Paraguay).



No tiene la misma apreciación el exarquero Óscar Córdoba, quien también se pusiera la camiseta amarilla en eliminatorias, copas América y Mundiales, al afirmar que “hoy en día es muy fácil llegar a la Selección Colombia”, sacrificando de esta manera el nivel del equipo y más cuando se procede de una liga como la catarí.



¿Será titular o suplente?

“Es genial la inclusión de James para enfrentar a Brasil y Paraguay. Con su presencia en la cancha ganamos jerarquía, eficacia, manejo y posesión de pelota, porque es un jugador determinante y lo ha demostrado. Me complace que James esté nuevamente en la Selección, por el toque, el plus que le da a Colombia”.



De esa manera, Álex Escobar, exjugador de la Selección en la posición de creador, argumenta que James debe ser titular para la doble jornada de noviembre.



Más allá de los argumentos futbolísticos, surge la duda si sería titular contra Brasil, el 11 de noviembre en Sao Paulo, porque si llega a ser amonestado, se pierde, por acumulación de amarillas, el juego contra Paraguay el 16, en Barranquilla. Dependerá de la estrategia de Rueda saber si lo usa para los dos juegos como titular.



¿Se limaron las asperezas?

En el entorno de la Selección Colombia se dice que las desavenencias entre el técnico Reinaldo Rueda y James Rodríguez ya fueron superadas y por eso el cucuteño hace parte del grupo de 28 jugadores que enfrentarán a Brasil y Paraguay.



James, luego de varias salidas en falso en las redes sociales en las que cuestionó a Rueda por sus decisiones, inclusive de manera déspota, se disculpó públicamente y le deseó lo mejor a la Selección a pesar de su ausencia. Ese cambio de actitud fue un punto a su favor.



Se dice que los cuatro capitanes estuvieron de acuerdo con su llamado, luego de que hace unos meses hubieran cuestionado la actitud del 10, aunque lo negaran.



¿Es la solución para la falta de generación de juego?

Desde que asumió, el técnico Reinaldo Rueda conserva un invicto de ocho fechas con la Selección Colombia y catapultó al equipo del séptimo al cuarto lugar, lo que parcialmente le da cupo directo al Mundial de Catar 2022.



Sin embargo, con el técnico vallecaucano la Selección aún no logra generar el juego suficiente para surtir de opciones de gol a sus delanteros. Los últimos tres juegos del clasificatorio, en octubre, terminaron 0-0.



Ante la ausencia de James, fue Juan Fernando Quintero quien asumió las riendas de la ‘Tricolor’, pero el jugador no estuvo a la altura. Si James se ‘destapa’, sin duda Colombia tendrá más opciones de hacer daño en la puerta contraria.



¿Está James físicamente para los dos partidos?

Que lo hayan convocado ya es una respuesta a la incertidumbre por su condición física, luego de sufrir un fuerte golpe en la cara y una costilla en la liga catarí. James fue tarjeteado con amarilla y, tras protestar con gestos censurables, resultó expulsado y está a la espera de un parte disciplinario para conocer su sanción, lo que interrumpirá el ritmo que estaba tomando.



El jugador cucuteño no pudo debutar con el Al-Rayyan cuando fue contratado por una dolencia física y el técnico Laurent Blanc lo supo esperar para el debut.



Desde entonces, James, acosado en el último año por múltiples lesiones, ha jugado 354 minutos con el conjunto catarí.



Para muchos, no importa si la condición física de James no es la mejor, pues el propio jugador ha dicho varias veces que cuando se pone la camiseta amarilla es capaz de jugar “hasta cojo”.



El técnico Blanc ha manifestado que para que el 10 de la Selección alcance su mejor rendimiento físico y futbolístico, necesita partidos, y esta doble jornada contra los combinados de Brasil y Paraguay es la oportunidad para ello.