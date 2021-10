James Rodríguez se prepara para su primera final con Al Rayyan en el fútbol de Catar

Después de su debut poco afortunado el fin de semana con el Al Rayyan en partido que ganó 3-0 Al Duhail, James Rodríguez alista baterías para jugar su primera final en el fútbol catarí.



Se trata de la definición de la Copa del Emir ante el Al Sadd, el onceno que dirige el español y exjugador del Barcelona, Xavi Hernández.



El duelo, con el colombiano a bordo, es publicitado en sus redes sociales por el Al Rayyan, que en el afiche tiene una foto gigante de James Rodríguez y más pequeñas las de los otros jugadores del onceno que orienta el francés Laurent Blanc.



El encuentro está programado para jugarse el viernes 22 de octubre desde las 11:00 a.m., hora de Colombia, en el estadio Al Thumama de Doha.



James, en caso de ser inicialista, sumará más minutos después de su debut el fin de semana.



El volante colombiano no disputaba un partido desde el 16 de mayo cuando defendía los colores del Everton en la Premier League.



El estreno no fue el más afortunado, su equipo cayó 3-0 con el Al Duhail por la Qatar Stars League, pero ahora, con rodaje en lo futbolístico, podría aportarle mucho más al Al Rayyan, un equipo que no consigue buenos resultados desde hace rato.



“El partido con el Al Duhail fue difícil desde el principio, y lo hizo aún más complicado el hecho de que había jugadores que jugaban el primer partido con nosotros, como James Rodríguez, que veo que tiene mucho que ofrecernos en el próximo juego", dijo Yousif Umar, lateral izquierdo de Al Rayyan.



Por la Liga catarí el Al Sadd, rival del Al Rayyan en la final de la Copa del Emir, viene de vencer de manera contundente 6-4 al Al Gharafa.