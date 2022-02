James Rodríguez negó cualquier roce o pleito con sus compañeros de la Selección Colombia

Este domingo el volante colombiano James Rodríguez negó a través de su canal de Twittch, cualquier pelea o problema con algún compañero de la Selección Colombia.



"¿Peleado con Falcao?, no, cómo voy a pelear con una persona que es como un hermano mío. Tenemos una relación de hace 12 años; todo eso es mentira, no crean todo lo que dice esa prensa, algunos son tóxicos. Es todo mentira. En el grupo tenemos una relación fantástica, de buen ambiente, lastimosamente no se nos dan los resultados, pero el ambiente es bueno y con Falcao y los otros tengo una relación fantástica", dijo.



Además, fue fuerte con la prensa colombiana que aseguraba sobre los roces de las figuras colombianas de la 'Tricolor'.



"Supuestamente la prensa está para informar la verdad, pero hay prensa en nuestro país que no va por ese lado", agregó en su crítica.



Por último, también negó peleas con Cuadrado o Muriel.



"Con todos los de la Selección no tengo ningún problema, nunca. Se dijo en su momento que con Muriel, con él juego desde los 19 años. Yo como con ellos en el comedor, nos sentamos David Ospina, Falcao, Camilo Vargas y Lucho Muriel... como yo no hablo con la prensa en Colombia me tiran duro, pero no pasa nada, aguanto las balas".



Las declaraciones que se dieron frente a estos dichos roces fue luego de las dos derrotas en la jornada pasada de clasificatoria cuando Colombia perdió contra Perú en casa y contra Argentina en Córdoba. La Selección volverá a disputar el todo o nada para ir a rumbo a Catar 2022 el 24 y 29 de Marzo contra Bolivia y Venezuela.

