James Rodríguez le responde a sus críticos: "Hay tiempo para todo, yo también trabajo"

El colombiano James Rodríguez continúa sus días en el aislamiento preventivo por haber estado en contacto cercano con una persona infectada por Covid-19 y mientras espera su vuelta a los entrenamientos presenciales, aprovechó y realizó un Live en la plataforma Twitch.



En este espacio el cucuteño respondió varias preguntas sobre sus planes después de ser jugador de fútbol.



“Estoy haciendo un máster en gestión deportiva. Esto es para ser gerente o presidente, gestionar algún equipo más adelante. Es interesante y siempre hay tiempo para todo. Estudiar es importante y hacerlo en lo que a uno le gusta. Yo me veo siendo el presidente de un equipo”, indicó James Rodríguez.



También el mediocampista de 30 años le envió un fuerte mensaje a sus críticos, quienes dudan de su profesionalismo con el Everton.



“Chévere que más jugadores estén jugando en Twitch y mostrando lo que hacen en su tiempo libre. Hay uno que pregunta que por qué no entreno. Hay tiempo para todo, yo también trabajo. ¿Este muchacho qué hace en su tiempo libre? ¿Nada? Yo quiero estar cerca de ustedes. Cuando tengo que trabajar estoy serio. Somos personas y hay tiempo para todo”, expresó.



James Rodríguez está en el ojo del huracán de la prensa inglesa, pues varios medios indicaron que su relación con el entrenador del Everton, Rafa Benítez, no es la mejor y que lo mejor es que cambie de club.