James Rodríguez habló de las dificultades para venir a los juegos de la Selección Colombia

Juan Carlos Pamo

Las restricciones establecidas en el Reino Unido tiene con las alarmas encendidas a los jugadores suramericanos que militan en es parte de Europa y que tendrían problemas para integrar los seleccionados de cara a las próximas dos jornadas de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Colombia no es la excepción y el técnico Reinaldo Rueda mira con atención la forma cómo se desarrolla el tema por la presencia de varios futbolistas que hacen parte del combinado nacional.

Uno de ellos es el volante James Rodríguez, jugador del Everton, quien se refirió a los inconvenientes que se viven especialmente en Inglaterra por culpa de la pandemia del Covid-19.

Precisamente sobre ese tema, el ‘10’ de la 'Tricolor' na James Rodríguez fue preguntado por eso en una transmisión en vivo que llevaba a cabo en su cuenta de Twitch.



"No sé, la verdad, porque el tema está súper complicado. Porque cuando uno se va, a la vuelta hay que hacer cuarentena de diez días. No sé el tema cómo lo van a manejar, pero saben que siempre quiero ir a la selección, pero no sé la verdad, vamos a ver qué pasa", comentó James.

Según los medios británicos, los clubes no prestarían a los jugadores suramericanos. Los equipos de la Liga Premier comunicarán a FIFA que sus jugadores no podrán estar disponibles.