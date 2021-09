James no quiso: Everton y Basaksehir llegaron a un acuerdo, pero no arreglaron con el jugador

Fallida fue la negociación para la salida de James Rodríguez al fútbol turco. Periodistas del país europeo confirmaron que las negociaciones por el mediocampistas colombiano no se pudieron concretar.



La prensa inglesa había confirmado el martes pasado que Everton y Basaksehir llegaron a un acuerdo para que James Rodríguez saliera de la Premier League y llegara a Turquía.



Sin embargo, los delegados del equipo turco no lograron llegar a un acuerdo con el colombiano y por tal motivo no se concretó su fichaje.



Según se pudo conocer, el tema económico no convenció al cucuteño de 30 años, quien en Everton gana alrededor de 5 millones de euros y para salir al Basaksehir debía bajarse ese sueldo.



Con esto, James Rodríguez seguirá con los 'Toffees' y ya será hasta enero de 2022, cuando se reabra el mercado de pases en Europa, para conocer si el futbolista cambiará de rumbo o permanecerá en la Premier hasta final de temporada.

Everton ile anlaşan Başakşehir, James Rodriguez’i ve menajerini ikna edemedi. ❌ — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 8, 2021