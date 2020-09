Italia gana y seduce en Holanda, Haaland brilla con Noruega en la Liga de Naciones de Europa

Juan Carlos Pamo

Italia, que ofreció una buena imagen, logró una merecida victoria ante Holanda (1-0), este lunes en Ámsterdam en la segunda fecha del grupo A1 de la Liga de las Naciones, mientras que Polonia apretó la clasificación en la misma llave al lograr su primer triunfo en Bosnia (2-1).



Pero, aunque jugó en la Liga B, el nombre de la noche europea fue el del delantero noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland, autor de un doblete en la goleada del combinado nórdico en Irlanda del Norte (5-1).



En el único grupo con partidos este lunes de la primera división del torneo auspiciado por la UEFA se produjeron sendas victorias fuera de casa que dejan a Italia como líder de grupo con 4 puntos, por los 3 de Polonia y Holanda, y a Bosnia en cola con 1 punto.



Italia ganó, ofreció una buena imagen y confirmó la solidez adquirida por los 'Azzurri', que, en ausencia de Marco Verratti, pudieron contar con un Nicolo Barella en gran forma.



La 'Azzurra' de Roberto Mancini se mantiene invicta desde hace dos años (16 partidos; 13 victorias y 3 empates).



Los locales dieron una imagen de fatiga, después de que diez de los once titulares disputasen hace tres días el duelo saldado con victoria ante Polonia (1-0).



Con mayor frescura, con un equipo muy renovado respecto al que jugó el viernes ante Bosnia (1-1), el once italiano marcó el ritmo del partido y obtuvo premio justo antes del descanso merced a un remate de cabeza de Barella (45+1) a pase de Ciro Immobile, un goleador con capacidad de pasador.



Italia pudo haber dejado el partido visto para sentencia en el segundo acto, pero fue víctima de la falta de experiencia de algunos de sus hombres de ataque.



El jugador del Sassuolo Manuel Locatelli, con varios pretendientes en la Serie A, celebró su primer partido con la selección a los 22 años.



El central de la Juventus Giorgio Chiellini regresó a la titularidad en su partido 104 con la 'Azzurra' luego de más de un año de ausencia por lesión.



Pero fueron finalmente los jugadores que jugaron hace tres días contra Bosnia los que decantaron el partido para el lado visitante. Fue el caso de Barella, quien no contento con su gol, impidió el juego del barcelonista Frenkie de Jong en la creación holandesa. Una actuación en línea con sus buenos partidos recientes en la Europa League con el Inter de Milán.



"Estoy satisfecho por la mentalidad y por la actuación aquí ante Holanda. Los jugadores estuvieron fantásticos", se congratuló Mancini.



Principal motivo de preocupación para los italianos, la salida por lesión del delantero Nicolo Zaniolo después de un golpe, aparentemente en la rodilla izquierda.



El jugador de la Roma paso mucho tiempo alejado de los terrenos de juego la temporada pasada debido a una grave lesión en la rodilla derecha.



La nueva Holanda de Dwight Lodeweges, sustituto de Ronald Koeman, vivió así su primera derrota.



En el otro partido del grupo, Polonia se agarró a sus opciones de clasificación a semifinales del torneo merced a su triunfo 2-1 en Bosnia con un gol de Kamil Glik y otro de Kamil Grosicki para remontar el gol inicial de los locales.



En el segundo escalón de la Liga de las Naciones Haaland llamó a la puerta de los grandes con su doblete ante Irlanda del Norte, dos días después de haber estrenado su casillero goleador con Noruega en la derrota ante Austria (2-1).



El delantero de 20 años dio además un pase de gol a Alexander Sorloth, quien también se apuntó un doblete ante una débil Irlanda del Norte.

Noruega (3º) igualó a tres puntos con Austria (2º), que perdió contra Rumanía (1º, 4 puntos).



También en la Liga B, Escocia se colocó líder de grupo tras ganar 2-1 ante una República Checa diezmada por el coronavirus.