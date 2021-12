¿Intoxicación o indisciplina? El nuevo escándalo que rodea a los colombianos en Boca

Un nuevo escándalo se desató en el fútbol argentino, esta vez, los protagonistas son Edwin Cardona y Sebastián Villa de quienes se dice, llegaron en condiciones no aptas a la concentración de Boca Juniors.



Al parecer, los jugadores aprovecharon el tiempo libre que les dio el técnico Sebastián Battaglia antes del duelo ante Newell’s Old Boys y llegaron a la concentración con un presunto malestar por intoxicación, aunque desde Argentina los medios hablan de un presunto estado de alicoramiento.

La sorpresa se presentó porque Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano no fueron tenidos en cuenta en la nómina titular para el duelo, presuntamente por una intoxicación, pero extraoficialmente se dice que ambos no continuarán en el equipo por sus reiterados problemas fuera de la cancha.



Medios como el diario Olé mencionan que los jugadores además de alicorados ingresaron mujeres al hotel y fueron captados por las cámaras de seguridad que de inmediato informaron a los dirigentes de Boca Juniors.



Ante este nuevo hecho se especula que tanto Villa como Cardona no seguirán en el cuadro Xeneize, al primero le buscan equipo, mientras que el segundo tendría que regresar a su club en México.



En Olé afirman que tras ser figuras, el técnico Battaglia tendrá que definir si los va a tener en cuenta para el duelo Arsenal.

Por su parte, Villa y Cardona que no se han pronunciado sobre los hechos, postearon la misma imagen en sus cuentas de instagram, una boca de la cual sale humo.