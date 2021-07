Inglaterra goleó a Ucrania y se verá con Dinamarca en semifinales de Eurocopa

Juan Carlos Pamo

Inglaterra se clasificó para las semifinales de la Eurocopa, ronda que no alcanzaba desde 1996 y donde se enfrentará a Dinamarca, después de golear a Ucrania por 4-0 en su enfrentamiento de cuartos de final, este sábado en el estadio Olímpico de Roma.



Los 'Three Lions' abrieron pronto las hostilidades con un gol de Harry Kane, quien aprovechó un buen servicio de Raheem Sterling (4). El '9' volvería a ver puerta tras la reanudación, con un cabezazo (50).



También a través de un testarazo marcaron Harry Maguire el segundo gol inglés (46) y Jordan Henderson el cuarto y definitivo (63).



En semifinales el cuadro inglés se enfrentará en su templo de Wembley (Londres) a Dinamarca, revelación de esta edición de la Eurocopa y que inclinó 2-1 a República Checa. Será la primera presencia de Inglaterra en esta ronda desde 1996, cuando ejerció de anfitriona, quedando eliminada por Alemania en la tanda de penales.



Además, los ingleses repiten semifinales en un gran torneo internacional, después de las que firmaron inesperadamente en el Mundial-2018 de Rusia.



La otra semifinal de esta Eurocopa, también en Wembley -como la final del domingo 11-, enfrenta a España con Italia.

- "¡Olé!" -

El seleccionador de los 'Three Lions', Gareth Southgate, sorprendió dando entrada en el once titular al flamante fichaje del Manchester United, Jadon Sancho, quien hasta el momento había jugado minutos residuales.



Inglaterra no quería sorpresas y lo demostró desde el primer momento. Sterling arrancó desde la izquierda hacia el interior. En vez de perfilarse para buscar el lanzamiento, filtró un pase al área y Kane se estiró para levantar el balón lo justo para batir a Georgiy Bushchan (4).



Después de un mal comienzo de Eurocopa, el delantero del Tottenham ya suma tres dianas, luego de estrenarse en octavos contra Alemania.



Poco a poco Ucrania fue entrando en el partido, con una ocasión de Roman Yaremchuk, a la que respondió bien Jordan Pickford (17), y subiendo líneas, encerrando a Inglaterra por momentos.



El equipo británico estuvo cerca de ampliar diferencias con un peligroso disparo de Declan Rice en la frontal del área, que Bushchan despejó como pudo (33).



Con dos testarazos nada más comenzar el segundo tiempo Inglaterra sentenció la eliminatoria.



Maguire remató a gol un golpe franco botado por Luke Shaw desde la izquierda (46) y Kane lograba su segundo de la noche empujando otro centro del lateral izquierdo (50), colando el balón entre las piernas de Bushchan.



De nuevo con la cabeza llegó la cuarta diana de Inglaterra, esta vez desde un córner sacado por Mason Mount y conectado por Henderson (63).



El saque de esquina se había producido gracias a una parada de Bushchan a un espectacular disparo de Kane (62).



Atado el partido, Southgate comenzó a hacer cambios para dar descanso a sus mejores hombres y rodar a los que menos han jugado en el torneo.



El partido fue muriendo paulatinamente, sin falta de ritmo y en medio de las ovaciones de los aficionados ingleses por cada pase acertado de sus jugadores.