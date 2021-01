¡Imparable! El Bayern, con remontada incluida, goleó al Mainz y sigue líder en Alemania

Alejandro Cabra Hernandez

El Bayern de Múnich pudo continuar al frente de la clasificación de la Bundesliga gracias a una gran remontada para terminar ganando 5-2 como local al Maguncia, este domingo en el cierre de la 14ª jornada.



El Maguncia, que es apenas decimoséptimo en la tabla, sorprendió de entrada en el Allianz Arena, adelantándose en la primera mitad con los tantos de Jonathan Burkhardt (minuto 31) y Alexander Hack (43).



Pero en la segunda parte, el gigante bávaro se puso en pie y dio la vuelta con las dianas de Joshua Kimmich (50), Leroy Sané (56) y Niklas Süle (70), antes de un doblete final de Robert Lewandowski (75 de penal, 83) para culminar la goleada.



Al Maguncia se le anuló en el 65 un tanto del luxemburgués Leandro Barreiro, cuando el marcador era de empate a dos.



Gracias a su espectacular reacción, el Bayern pudo mantener el liderato, que había cedido provisionalmente el sábado al RB Leipzig, vencedor 1-0 en Stuttgart.



El Bayern logra conservar dos puntos más que el Leipzig (2º), mientras que amplía a cinco unidades su margen sobre el tercero, el Bayer Leverkusen, que el sábado perdió 2-1 en Fráncfort ante el Eintracht (8º).



En la primera mitad, tras una primera media hora con varias buenas ocasiones del Bayern, principalmente de Leroy Sané y Corentin Tolisso, el Maguncia asestó el primer zarpazo en el 31, cuando Danny Latza dio un pase para que Jonathan Burkhardt, con un remate por bajo con la zurda, batiera el arco del campeón de Alemania y de Europa.



En el 43, el Maguncia firmaba el segundo, de cabeza por medio de Alexander Hack, en una falta colgada por Daniel Brosinski.



En la segunda mitad, el Bayern acortaba su desventaja en el 50, cuando Joshua Kimmich, de cabeza, firmaba el primer tanto muniqués de 2021 al aprovechar un pase también con la cabeza del reciente premio 'The Best' de la FIFA al mejor jugador del pasado año, Robert Lewandowski.



Leroy Sané (56), desde fuera del área tras un pase de Kimmich, y Nikas Süle (70), con un remate tras un rechace, pusieron distancias en el marcador.

Lewandowski, imparable

Lewandowski, primero marcando un penal en el 75 y luego asistido por Thomas Müller, puso el 5-2 definitivo, un resultado que permite olvidar una mala primera parte.



El artillero polaco había puesto líder al Bayern con un gol en los últimos instantes en Leverkusen, para la victoria 2-1, en la última jornada de la Bundesliga en 2020.



Esta vez Lewandowski sumó dos nuevos tantos a su cuenta particular y amplió todavía más su ventaja en la tabla de máximos anotadores del campeonato, ahora con 19, con nueve ya de ventaja sobre el segundo, el noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund).



Precisamente el Borussia Dortmund logró la otra victoria del domingo en la Bundesliga, en su caso por 2-0 sobre el Wolfsburgo, con goles del suizo Manuel Akanji (66) y del inglés Jadon Sancho (90+1).



Haaland, que reapareció en ese partido tras su baja por lesión de diciembre, no pudo anotar.



En la clasificación, el Borussia Dortmund sube al cuarto puesto y entra en la zona de Liga de Campeones, de la que sale el Wolfsburgo, que ahora es sexto en la tabla, a un punto de su rival de esta jornada e igualado con el Unión Berlín (5º).



Pero sobre todo, el Borussia Dortmund, que rompió además una mala racha de tres derrotas seguidas como local, lanza un mensaje de optimismo para la lucha por el título.



El Wolfsburgo plantó resistencia hasta el final pero no pudo evitar sufrir su segundo revés liguero de esta temporada. El primero fue ante otro grande, el Bayern Múnich.



"No ha sido un partido fácil. El Wolfsburgo comenzó mejor que nosotros, pero supimos mantener la calma", afirmó uno de los goleadores del día, Manuel Akanji.