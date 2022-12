"Hubiese querido que jugara en el Barcelona y no en el Real Madrid" Una exestrella habló de James Rodríguez

El colombiano James Rodríguez es noticia en este momento por haber caído en boca del entrenador Xavi Hernández. ¿Qué dijo el español sobre el cucuteño?



Xavi Hernández participó en el lanzamiento de LaLiga Golazos, la nueva plataforma de coleccionables digitales del campeonato español, en el que se hizo la presentación del tema de su próximo Drop premium: Kings of the World.



El múltiple campeón con el FC Barcelona, se refirió de sus jugadores favoritos entre todos los que forman parte de Kings of the World: Claudio Bravo (Real Sociedad - Chile), Rafa Márquez (FC Barcelona - México), James Rodríguez (Real Madrid CF - Colombia) y Diego Forlán (Atlético de Madrid - Uruguay).



De esta manera, Xavi destacó las habilidades que lo soprendió del volante colombiano.



"James tiene mucha calidad y talento para marcar diferencias". En el campo tiene una capacidad de anotar tremendos golazos desde la distancia corta o larga. Tiene zurda privilegiada".



Y agregó: "Lamento que haya jugado en el Real Madrid y no en el FC Barcelona."