Histórico: River Plate sale con 10 y sin arquero ante Santa Fe por la Copa Libertadores

Juan Carlos Pamo

Golpeado por una veintena de casos positivos de Covid-19, River no cuenta con los 11 futbolistas necesarios para salir a la cancha esta noche (7:00) contra Independiente Santa Fe, en un partido de rumbo incierto por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.



El calvario de River comenzó el viernes pasado, cuando se informó de 15 contagios en el equipo. A eso se les sumaron otros cinco jugadores que dieron positivo el lunes.



La ola de contagios obligó al entrenador Marcelo Gallardo a convocar a un arquero suplente de la división juvenil para el Superclásico del domingo contra Boca, que lo derrotó en serie de penales (1-1 y 4-2) y lo eliminó en cuartos de final de la Copa de la Liga local.



Pero el panorama es más adverso aun en la Copa Libertadores, ya que Gallardo presentó en su momento una lista con solo 32 jugadores, de los 50 nombres que permite el reglamento. Hoy, debido a las ausencias por covid o lesiones, no llega a los 11 requeridos para empezar el cotejo.



Con los cuatro arqueros de la nómina original aislados por coronavirus, a última hora el club ‘millonario’ pidió a la Conmebol una excepción para contar con los arqueros juveniles Alan Díaz —de excelente desempeño ante Boca— y Agustín Gómez, pero no fue autorizado, por lo que deberá usar un jugador de campo para cuidar la valla.



Aparentemente, el defensa juvenil Tomás Lecanda, quien tuvo su primer llamado contra Boca, sería quien ataje, pues lo ha hecho de manera recreativa en los entrenamientos.



“Vamos a jugar como corresponde, porque si no tendremos sanciones. Vamos a competir, pero lo lógico es no jugar. Cumpliremos con el reglamento porque las sanciones serían severas”, expresó el martes el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio.



Gallardo cuenta entonces solo con 10 jugadores de campo, de los cuales uno debe asumir como arquero, para enfrentar un partido decisivo para River, que es segundo del Grupo D con 6 puntos, dos menos que el líder Fluminense (8), y por delante de los colombianos Junior (3) y Santa Fe (2).



El reglamento de la Conmebol dice que un equipo puede ingresar al campo de juego con hasta 7 jugadores, pero si no lo logra, sería declarado perdedor por ‘walk over’.



Del lado visitante, Santa Fe apuntará a lograr su primer triunfo en la Copa. “El equipo llega queriendo conseguir una victoria. No ha hecho presentaciones deshonrosas, ha mostrado que ha podido, ha competido, pero el fútbol es de aciertos y errores, y hemos cometido errores que nos han costado puntos”, dijo el técnico Hárold Rivera.



Para este cotejo, Santa Fe podrá contar con Sherman Cárdenas y Diego Valdés, mientras que fueron descartados por lesión Dairon Mosquera, Fabio Delgado y Carlos Arboleda.



Adicionalmente, el club informó en un comunicado haber detectado tres nuevos casos de Covid-19 dentro de su plantilla, pero no reveló los nombres de los jugadores contagiados.



El encuentro se jugará en el estadio Monumental, con arbitraje a cargo del peruano Víctor Carrillo.

Los futbolistas afectados

Los jugadores de River Plate afectados son los arqueros Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli.



Los zagueros Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Robert Rojas y Paulo Díaz.

Los volantes Leonardo Ponzio, Agustín Palavecino, Bruno Zuculini, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón, Nicolás De la Cruz, Tomás Castro

Ponce.



Y los delanteros Lucas Beltrán, Flabián Londoño Bedoya, Rafael Santos Borré, Matías Suárez, Federico Girotti.



A los 20 mencionados también se suman los juveniles Tomás Galván y Pablo Cáceres, que no forman parte de la lista oficial de la Copa Libertadores, bajas que se agregan a las de los lesionados Javier Pinola y Enzo Pérez.

La Ficha

Estadio: Monumental de Buenos Aires

Árbitro: Víctor Carrillo (Perú)

Hora: 7:00 p.m.



Probables formaciones



River Plate: Tomás Lecanda; Milton Casco, Jonathan Maidana, David Martínez, Fabrizio Angileri; José Paradela, Felipe Peña, Jorge Carrascal; Julián Álvarez, Agustín Fontana.

DT: Marcelo Gallardo



Santa Fe: Leandro Castellanos; Alexánder Porras, Fáiner Torijano, Alejandro Morales, Miguel Nazarith; Leonardo Pico y Daniel Giraldo; Jersson González, Jhon Arias y Kelvin Osorio; Jorge Ramos.

DT: Hárold Rivera