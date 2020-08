¡Hecatombe! Prensa de Barcelona cuestiona la dura derrota ante el Bayern Múnich

Francisco Henao

Los diarios catalanes no ahorraron críticas para el Barcelona por su humillante derrota 8-2 ante el Bayern Múnich, por Liga de Campeones.



Sports puso en primera página: "Otro fracaso histórico del Barsa en la Champions, a la vez que en una de sus notas dice que la "humillante derrota obliga a tomar medidas".



Por su parte Mundo Deportivo tituló: "Ridículo histórico del Barsa en la Champions" y manifestó en otro artículo que desde hacía 13 años el equipo catalán no se iba en blanco en una temporada.



Los diarios madrileños también comentaron la derrota catalana: "Hecatombre histórica del Barsa" puso AS en su portada, mientras que Marca escribió: "Paliza histórica en Lisboa".