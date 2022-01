¡Hay respeto! Lionel Scaloni, técnico de Argentina, y el elogio hacia la Selección Colombia

Mientras en Colombia hay críticas y pesimismo sobre lo que pueda hacer la Selección en el duelo del martes ante Argentina, en el combinado gaucho hay respeto hacia los dirigidos por Reinaldo Rueda.



El técnico Lionel Scaloni, que ya clasificó a su equipo para el Mundial de Catar, reconoce el potencial de Colombia y asegura que los últimos resultados que ha sacado no se acomodan a la realidad.



"Colombia es un rival importante, sus últimos partidos no se ajustan a la realidad porque generaron muchas ocasiones y no pudieron convertir. Dependerá mucho de ellos el partido de mañana, hay que ver cómo lo afrontarán. Es muy difícil vaticinar qué va a pasar. Ellos están necesitados y eso puede influir", dijo el timonel argentino.



Señaló que no tiene definido el equipo para este compromiso porque deberá esperar la evolución de algunos jugadores que están golpeados.



"Respecto a los cambios que tenemos que hacer por sanción, estamos esperando la evolución de algunos jugadores como el Papu Gómez y Lucas Ocampos para definir el equipo contra Colombia", dijo Scaloni.



El partido se jugará en Córdoba y allí Colombia deberá sumar los tres puntos si quiere enderezar el rumbo hacia el Mundial.