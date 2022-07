¡Hay renovación: El francés Dembélé seguirá en el Barcelona hasta 2024

El extremo francés Ousmane Dembélé, que había finalizado contrato el 30 de junio pasado, seguirá dos temporadas más en el Barcelona, anunció este jueves el club azulgrana, poniendo fin a un culebrón de meses.



"El FC Barcelona y el jugador Ousmane Dembélé han llegado a un acuerdo para que el jugador firme contrato hasta el 30 de junio de 2024", informó el Barcelona en un comunicado.



El internacional francés firmó su nuevo contrato este jueves ante las cámaras en el campo de entrenamiento del Barcelona en su ciudad deportiva.



"Quedarme en el Barça siempre fue mi primera opción", afirmó Dembélé durante el acto de firma de su nuevo contrato.



"Me siento muy feliz, el Barcelona es, desde pequeño, el club de mis sueños. Tengo muchas ganas de que empiece la temporada para darlo todo", añadió.



El francés ya había empezado a entrenar esta semana con sus compañeros, pese a que todavía no se había anunciado oficialmente su nuevo contrato y está listo para acompañar al equipo en la gira estadounidense de pretemporada.



- Fin del culebrón -

El acuerdo anunciado este jueves pone fin a medio año de tira y afloja entre el jugador y su representante y el Barça, cuyo técnico, Xavi Hernández, tenía interés en mantener al francés en sus filas por lo que aporta de desborde.



"Ha sido largo, pero ahora todo el mundo está contento", aseguró el atacante francés.



Las tensiones en estos meses habrían venido por el tema económico, con un Dembélé deseoso de una mejora y un club, acuciado por las urgencias económicas, que ponía sobre la mesa un contrato a la baja, según la prensa local.



El Barcelona no precisa los términos económicos del nuevo contrato, después de Dembélé finalizara el 30 de junio pasado su anterior vinculación, pero, según la prensa local, habría aceptado una reducción de salario.



De acuerdo con el rotativo El Mundo Deportivo, Dembélé habría aceptado una rebaja del 40% de su sueldo para seguir vistiendo de azulgrana.



A cambio, según el rotativo Sport, el Barça habría accedido a un contrato de corta duración.



El extremo francés seguirá así en la capital catalana, a la que llegó hace cinco años, en los que sólo pudo mostrar destellos de calidad, hasta la temporada pasada en que vivió su mejor campaña.



Dembélé llegó en agosto de 2017 al Barcelona como el fichaje más caro de la historia del conjunto azulgrana (140 millones de euros/152,7 millones de dólares, incluidos variables) sobre la ola de dinero dejada por la salida de Neymar al Paris SG.



- Mejor asistente -

Tras cuatro años lastrados por las lesiones y algunos puntos de indisciplina, el francés pareció por fin despegar en su último año de contrato, convirtiéndose en indispensable para el técnico Xavi Hernández, pese a su encontronazo de principios de año.



En pleno mercado de enero, el técnico azulgrana pidió a Dembélé renovar o dejar el Barça, pero 'Dembouz' se quedó para acabar convertido en el mejor asistente del campeonato español.



El extremo francés firmó 13 asistencias en 21 partidos, una más que su compatriota del Real Madrid Karim Benzema en 32 encuentros.



Pitado en todos los partidos desde enero, Dembélé terminó siendo aplaudido por los aficionados azulgranas, que, sin duda, verán bien la continuación del extremo francés.



El mantenimiento del campeón del mundo con Francia en 2018 es una buena noticia para Xavi Hernández, que ve como va tomando forma su equipo de cara a competir la próxima temporada en LaLiga y la Champions.



La renovación de Dembélé llega tras los fichajes del centrocampista marfileño Franck Kessié, que el miércoles se estrenó con su nuevo equipo en un amistoso contra el Olot (1-1), y del defensa danés Andreas Christensen.



A ellos se une el fichaje el miércoles del extremo brasileño Raphinha, cuya presentación está prevista para el viernes, un día antes de volar hacia Estados Unidos.

Dembélé, culer until 2024 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2022