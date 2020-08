"Hay que tomar decisiones", avisa Bartomeu tras el desastre del Barcelona en la Champions

Juan Carlos Pamo

"Ha sido un desastre. Ahora toca la toma de decisiones, algunas ya las teníamos pensadas antes de la Champions y las ejecutaremos", señaló el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, este viernes tras perder 8-2 con el Bayern Múnich en cuartos de la competición.



"Esta derrota es durísima, lo lamento por los socios y aficionados, no hemos sido el equipo ni el club que representamos. Lo lamentamos", declaró el dirigente.



"Felicito al Bayern Múnich, ha merecido pasar, nosotros no hemos estado a nuestro nivel ni a la altura", añadió.



En un duelo entre favoritos, únicos dos campeones de la competición supervivientes en cuartos, al gigante alemán le bastó media hora para descubrir todas las carencias defensivas del Barcelona, que sufrió su peor derrota histórica en la Copa de Europa.



"A partir de la próxima semana tomaremos decisiones. Hoy prefiero no hablar. No hay que tomar decisiones en caliente", insistió cuando se le preguntó por la posibilidad de despedir al técnico Quique Setién.



"Nos disculpamos ante los aficionados y los socios", concluyó.