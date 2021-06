Selección Colombia: Reinaldo Rueda tendría retoques para enfrentar a la Argentina

Juan Carlos Pamo

El famoso axioma del fútbol que dice que “equipo que gana no se toca”, está lejos de ser interpretado al pie de la letra por el cuerpo técnico de la Selección Colombia.



Reinaldo Rueda, un viejo estudioso de las tácticas del fútbol, sabe que al frente tendrá mañana un equipo con más oficio en ataque, sobretodo cuando tiene a Lionel Messi, y que por eso la tarea será la de evitar que el crack del Barcelona arme a Argentina desde la mitad del campo.



Por eso, para el duelo de este martes en el Metropolitano, se plantean algunas variantes para reforzar la función de marca en la mitad del campo.



Podría ser el ingreso de Wilmar Barrios y de Jefferson Lerma en lugar de Mateus Uribe y Luis Díaz o Luis Fernando Muriel.



Con ello se haría un bloque de tres en contención y así no se le daría tanto espacio a Messi, al que tienen bien referenciados los zagueros colombianos.



“Cuando se enfrenta a jugadores de la talla de Messi se intentan hacer muchas cosas para detenerlo por su calidad, su historia y lo que genera. Nos corresponde estar atentos a lo que pueda hacer, tomaremos todas las precauciones no solo con Messi sino con toda Argentina", señaló el zaguero Dávinson Sánchez.



Wilmar Barrios, quien podría ser inicialista, se declaró listo para darlo todo si el técnico así lo dispone.



"Todos estamos capacitados para jugar y eso nos da confianza para preparar el duelo ante Argentina. Todos estamos a disposición del profe y él elige quien puede ser importante para ese partido, nosotros desde el entrenamiento preparados por si nos toca iniciar", señaló el mediocampista cartagenero.



Entre tanto Gustavo Cuéllar, de gran partido frente a Perú, expresó que si recibe de nuevo la oportunidad se brindará como lo hizo en Lima al lado de los compañeros con los que le toque actuar.



“Si se me da la bendición de jugar nuevamente lo voy a dar todo por la Selección. Ya el profe decidirá quiénes estarán en esa zona del mediocampo, hay que estar preparados por si se presenta la oportunidad”, analizó Cuéllar.

“Jugaría con los mismos”

Hay quienes consideran que equipo que gana no se debe tocar. Es el caso del exjugador antioqueño Mauricio Molina, quien en Espn dio su punto de vista y manifestó que con los mismos 11 que actuaron ante Perú, se le puede jugar a Argentina este martes.



“La solución para enfrentar a Argentina y parar a Messi está en los mismos 11 que jugaron en Lima; podría poner a Cuadrado de interior con Mateus (Uribe) y Cuéllar; tirar a Muriel a la derecha y a Luis Díaz por izquierda”, aseguró Molina.



Reinaldo Rueda tendrá este lunes, en el último entrenamiento previo al duelo contra Argentina, la oportunidad de ver si retoca la formación titular para evitar que Argentina se arme en la mitad del campo y haga daño, o si mantiene los 11 que jugaron un buen partido el jueves pasado en Lima.



Este duelo, más allá de los movimientos en la titular, es otra final que se jugará Colombia en su afán de recuperar terreno en la tabla.

Antecedentes favorecen a Argentina

A Argentina le va muy bien en Barranquilla cuando se trata de partidos de eliminatorias.



De hecho, en los últimos dos que jugó en el Metropolitano se llevó sendas victorias, afianzando así su dominio ante el elenco cafetero.



En el camino a Brasil 2014 se impuso 2-1, y en la eliminatoria para Rusia 2018 la victoria albiceleste fue 1-0.



Su última derrota en Barranquilla se remonta a 1993, clasificatorio para USA-94, en el que la Selección Colombia venció 2-1 con anotaciones de Iván Valenciano y Adolfo 'El Tren' Valencia.



Porque en Bogotá, válido para el Mundial de Sudáfrica 2010, Colombia triunfó 2-1 con goles de Rubén Darío Bustos y Dayro Moreno.

Variantes del rival

Argentina tendría cambios significativos para el duelo contra Colombia. Como lateral derecho estaría Gonzalo Montiel por Juan Foyth, de regular trabajo ante Chile.



Nicolás Otamendi también entraría en la defensa en lugar de Lucas Martínez Quarta, mientras que en el medio, Marcos Acuña o Giovani Lo Celso iría por Lucas Ocampos.



La más segura formación de Argentina sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña o Gio Lo Celso, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.