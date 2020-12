¡Habló de falta de coraje! Queiroz señaló a la Federación Colombiana de Fútbol por su salida de la Selección

Francisco Henao

La salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia no fue ni acordada por las partes, ni muy amistosa como se hizo ver.



Por lo menos eso es lo que se desprende de las declaraciones que el técnico portugués le dio a la agencia EFE, en la que responsabiliza de su salida a la Federación Colombiana de Fútbol, acusándola de "falta de coraje" para aguantar las críticas por las derrotas ante Uruguay y Ecuador.



"La vida de un entrenador, el valor de un entrenador en las emociones de la calle, depende de su último resultado. Llegué a Colombia con mucha ilusión de lograr la quinta calificación para una Copa del Mundo. Y siempre esperas de una Federación decisiones que no pueden ser de la calle, tienen que contar decisiones con convicción y coraje”, señaló Queiroz.



El estratega portugués repitió varias veces la frase "falta de coraje", complementando en que hay que tener firmeza para no cortar los procesos por las críticas que llegan de todos lados.



“La clasificación para el Mundial en Suramérica es una de las competiciones más difíciles en el mundo del fútbol. No es un camino recto. La calificación no es como empieza, es como termina. Tras una mala racha de resultados, la Federación no ha tenido coraje de enfrentarse a las tormentas que llegan. Han tomado una decisión que tengo que aceptar, pero con la que no estoy de acuerdo. Los hechos muestran que no es una decisión racional, pero es su decisión”, puntualizó.



La Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado sobre el tema, mientras sigue por otro lado la negociación para el fichaje de Reinaldo Rueda como nuevo timonel del onceno nacional.